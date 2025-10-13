Receta de panna cotta, fácil y sin horno A base de nata y gelatina es fácil y rápido de preparar, y no requiere de dotes de repostería para su elaboración.

De la mano con el archiconocido tiramisú, la panna cotta es uno de los postres tradicionales más populares del recetario dulce italiano. Original de la región de Piamonte, al norte de Italia, su nombre se traduce directamente como ‘nata cocida’, lo que ya nos advierte de cuál será su ingrediente principal.

En esencia, se trata de una suerte de flan, elaborado con nata, azúcar y gelatina, que suele acompañarse de frutas frescas, salsas de frutos rojos o caramelo. Se trata de un postre suave, cremoso y muy versátil que se ha popularizado fuera de las fronteras italianas gracias a su textura delicada y a su sabor sutil. En esta nota, receta de panna cotta, fácil y sin horno.

Receta de Panna Cotta

La elaboración de la panna cotta es sencilla, pero requiere atención para lograr esa textura perfecta, firme pero cremosa. Básicamente, consiste en calentar la nata con azúcar y saborizantes, disolver gelatina para que cuaje y dejar enfriar para que tome consistencia. La mezcla debe enfriarse en moldes o vasos individuales hasta que esté bien firme y lista para decorar o acompañar con la guarnición que más nos guste.

Tiempo de preparación

La preparación activa de la panna cotta toma alrededor de 15 a 20 minutos. Sin embargo, el tiempo total, incluyendo el enfriado y cuajado en el frigorífico, es de aproximadamente 4 horas, lo que asegura una textura ideal y la consistencia adecuada para desmoldar o servir.

Ingredientes

500 ml de nata para montar (crema de leche).

100 gramos de azúcar.

1 vaina de vainilla o 1 cucharadita de extracto de vainilla.

3 hojas de gelatina o 10 gramos de gelatina en polvo.

100 ml de leche (opcional, para suavizar la textura).

Frutas frescas o salsa de frutos rojos para acompañar (opcional).

Cómo hacer panna cotta, paso a paso

Si usas gelatina en hojas, hidrátalas en agua fría durante 5-10 minutos hasta que se ablanden. Si usas gelatina en polvo, disuélvela en un poco de agua fría. En una cacerola, calienta la nata junto con el azúcar y la vaina de vainilla abierta (o el extracto), a fuego medio, sin dejar que hierva. Cuando el azúcar se haya disuelto y la mezcla esté caliente, retira la vaina de vainilla. Incorpora la gelatina hidratada, removiendo bien hasta que se disuelva completamente. Añade la leche si decides usarla para suavizar la mezcla y remueve bien. Vierte la mezcla en moldes individuales o vasos y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, cubre con film transparente y refrigera al menos 4 horas, hasta que la panna cotta cuaje bien. Desmolda con cuidado sumergiendo brevemente los moldes en agua caliente si es necesario, o sirve directamente en vasos. Acompaña con frutas frescas, mermelada, coulis o salsa de frutos rojos.

¿Cuántas raciones se obtienen de esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4-6 porciones individuales, dependiendo del tamaño de los moldes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 250.

Grasas: 20 g.

Grasas saturadas: 12 g.

Carbohidratos: 15 g.

Azúcares: 14 g.

Proteínas: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades por porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La panna cotta puede conservarse en el refrigerador hasta 3 días si se mantiene bien cubierta para evitar que absorba olores.