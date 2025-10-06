Tarta fácil, rica, rápida y liviana para comer verdura sin muchas vueltas. Salen 8 porciones, acá comimos una parte y la otra mitad la usamos para otra comida.
Ingredientes para preparar tarta de acelga
- 500 g Acelga congelada
- 1 Cebolla
- 1/2 Morrón rojo
- 100 g Manteca
- 2 cucharadas soperas Harina
- 50 ml Leche
- a gusto Sal
- a gusto Nuez moscada
- 100 g Queso
- 2 unidades Tapas de tarta/pascualina
- 1 unidad Huevo
Paso a paso para preparar tarta de verduras
- Cortar la cebolla y el morrón. Saltear hasta transparentar.
- Agregar la acelga congelada y cocinar hasta que se integre.
- En otra sartén, derretir la manteca, sumar la harina y mezclar.
- Añadir un chorrito de leche, sal y nuez moscada. Cocinar hasta espesar.
- Unir la salsa blanca con el salteado de verduras. Dejar enfriar.
- Calentar el horno. Colocar una tapa en el molde y rellenar con la mezcla.
- Agregar el queso y un huevo batido (reservar un poco para pintar).
- Tapar, hacer el repulgue y pintar con el huevo restante.
- Hornear 15 minutos o hasta dorar. ¡Listo para disfrutar!