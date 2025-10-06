Tarta fácil, rica, rápida y liviana para comer verdura sin muchas vueltas. Salen 8 porciones, acá comimos una parte y la otra mitad la usamos para otra comida.

Ingredientes para preparar tarta de acelga

  • 500 g Acelga congelada
  • 1 Cebolla
  • 1/2 Morrón rojo
  • 100 g Manteca
  • 2 cucharadas soperas Harina
  • 50 ml Leche
  • a gusto Sal
  • a gusto Nuez moscada
  • 100 g Queso
  • 2 unidades Tapas de tarta/pascualina
  • 1 unidad Huevo

Paso a paso para preparar tarta de verduras

  1. Cortar la cebolla y el morrón. Saltear hasta transparentar.
  2. Agregar la acelga congelada y cocinar hasta que se integre.
  3. En otra sartén, derretir la manteca, sumar la harina y mezclar.
  4. Añadir un chorrito de leche, sal y nuez moscada. Cocinar hasta espesar.
  5. Unir la salsa blanca con el salteado de verduras. Dejar enfriar.
  6. Calentar el horno. Colocar una tapa en el molde y rellenar con la mezcla.
  7. Agregar el queso y un huevo batido (reservar un poco para pintar).
  8. Tapar, hacer el repulgue y pintar con el huevo restante.
  9. Hornear 15 minutos o hasta dorar. ¡Listo para disfrutar!
