El turrón de avena es una receta que pasa de generación en generación. Un snack casero y fácil de preparar. Su combinación de texturas lo convierte en un favorito para grandes y chicos. Es importante llevarlo a la heladera al menos una hora antes de servir.
- Porciones: 12
- Tiempo de preparación: 20 minutos
- Tiempo de cocción: 10 minutos
- Calorías: 469
Ingredientes
- 3 paquetes de galletitas de agua
- 200 g de manteca
- 10 cucharadas de leche
- 100 g de chocolate en barra
- 40 g de cacao dulce
- 200 g de azúcar
- 250 g de avena de cocción rápida
- 3 o 4 cucharadas de dulce de leche tradicional
Preparación
Tips
- Al calentar la avena con el cacao, la leche y el azúcar, mezclar bien los ingredientes, revolviendo constantemente para lograr una textura uniforme y evitar grumos.
- Para hacer un corte prolijo, usar un cuchillo afilado y pasado por agua caliente antes de cortar.