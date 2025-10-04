Receta de turrón de avena Quaker: listo en 20 minutos El turrón de avena es ideal para quienes buscan una opción dulce sin necesidad de horno.

El turrón de avena es una receta que pasa de generación en generación. Un snack casero y fácil de preparar. Su combinación de texturas lo convierte en un favorito para grandes y chicos. Es importante llevarlo a la heladera al menos una hora antes de servir. Porciones: 12

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 10 minutos

Calorías: 469

Ingredientes 3 paquetes de galletitas de agua

200 g de manteca

10 cucharadas de leche

100 g de chocolate en barra

40 g de cacao dulce

200 g de azúcar

250 g de avena de cocción rápida

3 o 4 cucharadas de dulce de leche tradicional

Preparación

Paso 1

En una cacerola a fuego bajo, derretir la manteca junto con la leche y el chocolate en barra.

Paso 2

Añadir el dulce de leche y mezclar, luego el cacao, el azúcar y la avena. Dejar cocinar unos 3 o 4 minutos, revolviendo constantemente para evitar que se pegue en el fondo.

Paso 3

En una fuente o plato, colocar capas de galletitas y capas de preparación alternadas.

Paso 4

Terminar el turrón de avena con una capa de preparación y llevar a la heladera por lo menos una hora.

Paso 5

Si se desea, decorar con coco rallado, nueces o almendras picadas.

Tips Al calentar la avena con el cacao, la leche y el azúcar, mezclar bien los ingredientes, revolviendo constantemente para lograr una textura uniforme y evitar grumos.

Para hacer un corte prolijo, usar un cuchillo afilado y pasado por agua caliente antes de cortar.