El turrón de avena es una receta que pasa de generación en generación. Un snack casero y fácil de preparar. Su combinación de texturas lo convierte en un favorito para grandes y chicos. Es importante llevarlo a la heladera al menos una hora antes de servir.

  • Porciones: 12
  • Tiempo de preparación: 20 minutos
  • Tiempo de cocción: 10 minutos
  • Calorías: 469

Ingredientes

  • 3 paquetes de galletitas de agua
  • 200 g de manteca
  • 10 cucharadas de leche
  • 100 g de chocolate en barra
  • 40 g de cacao dulce
  • 200 g de azúcar
  • 250 g de avena de cocción rápida
  • 3 o 4 cucharadas de dulce de leche tradicional

Preparación

  • Paso 1

En una cacerola a fuego bajo, derretir la manteca junto con la leche y el chocolate en barra.

  • Paso 2

Añadir el dulce de leche y mezclar, luego el cacao, el azúcar y la avena. Dejar cocinar unos 3 o 4 minutos, revolviendo constantemente para evitar que se pegue en el fondo.

  • Paso 3

En una fuente o plato, colocar capas de galletitas y capas de preparación alternadas.

  • Paso 4

Terminar el turrón de avena con una capa de preparación y llevar a la heladera por lo menos una hora.

  • Paso 5

Si se desea, decorar con coco rallado, nueces o almendras picadas.

Tips

  • Al calentar la avena con el cacao, la leche y el azúcar, mezclar bien los ingredientes, revolviendo constantemente para lograr una textura uniforme y evitar grumos.
  • Para hacer un corte prolijo, usar un cuchillo afilado y pasado por agua caliente antes de cortar.

