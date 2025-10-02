El espárrago es una verdura que ganó popularidad en la cocina gracias a su versatilidad y a los beneficios que aporta para la salud. Rico en fibra, antioxidantes y vitaminas, como la A, C y E, es ideal para mantener una alimentación equilibrada. En esta nota, tres recetas con espárragos para hacer comidas fáciles, ricas y rápidas.

Además, es conocido por su bajo contenido calórico, lo que lo convierte en un gran aliado en dietas enfocadas en la pérdida de peso. Su característico sabor suave y textura tierna lo hace perfecto para una gran variedad de preparaciones, desde platos simples hasta más elaborados.

Recetas con espárragos

En Argentina la temporada de espárragos va de septiembre a noviembre. En esos dos meses se consiguen estos vegetales en las verdulerías de todo el país.

A la hora de cocinar espárragos, es importante destacar que son muy fáciles de preparar y se pueden disfrutar tanto frescos como cocidos al vapor, salteados o asados. A continuación, tres recetas sencillas y deliciosas para que puedas incorporar los espárragos en tu dieta diaria.

Espárragos al horno con queso parmesano

Ingredientes:

  • 500 g de espárragos frescos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  • Precalentar el horno a 200°C.
  • Lavar y cortar la base dura de los espárragos.
  • Colocarlos en una bandeja para horno, rociar con aceite de oliva y salpimentar.
  • Espolvorear con queso parmesano rallado.
  • Hornear durante 12-15 minutos, hasta que los espárragos estén tiernos y el queso dorado.

Ensalada de espárragos y huevo poché

Ingredientes:

  • 300 g de espárragos frescos
  • 2 huevos
  • 100 g de rúcula
  • 1 cucharada de vinagre
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  • Lavar los espárragos, cortar la base dura y hervir en agua durante 5 minutos.
  • En un bol con agua caliente, añadir el vinagre y cocinar los huevos durante 3-4 minutos para obtener un huevo poché.
  • En una ensaladera, mezclar los espárragos cocidos con la rúcula.
  • Colocar los huevos poché sobre la ensalada y aderezar con aceite de oliva, sal y pimienta.

Espárragos salteados con ajo y limón

Ingredientes:

  • 400 g de espárragos frescos
  • 2 dientes de ajo picados
  • Jugo de 1 limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  • Lavar los espárragos y cortar la parte inferior dura.
  • En una sartén, calentar el aceite de oliva a fuego medio y añadir el ajo picado.
  • Incorporar los espárragos y saltearlos durante 5-7 minutos, hasta que estén tiernos pero aún crujientes.
  • Exprimir el jugo de limón sobre los espárragos y salpimentar al gusto antes de servir.