El espárrago es una verdura que ganó popularidad en la cocina gracias a su versatilidad y a los beneficios que aporta para la salud. Rico en fibra, antioxidantes y vitaminas, como la A, C y E, es ideal para mantener una alimentación equilibrada. En esta nota, tres recetas con espárragos para hacer comidas fáciles, ricas y rápidas.
Además, es conocido por su bajo contenido calórico, lo que lo convierte en un gran aliado en dietas enfocadas en la pérdida de peso. Su característico sabor suave y textura tierna lo hace perfecto para una gran variedad de preparaciones, desde platos simples hasta más elaborados.
Recetas con espárragos
En Argentina la temporada de espárragos va de septiembre a noviembre. En esos dos meses se consiguen estos vegetales en las verdulerías de todo el país.
A la hora de cocinar espárragos, es importante destacar que son muy fáciles de preparar y se pueden disfrutar tanto frescos como cocidos al vapor, salteados o asados. A continuación, tres recetas sencillas y deliciosas para que puedas incorporar los espárragos en tu dieta diaria.
Espárragos al horno con queso parmesano
Ingredientes:
- 500 g de espárragos frescos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 50 g de queso parmesano rallado
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Precalentar el horno a 200°C.
- Lavar y cortar la base dura de los espárragos.
- Colocarlos en una bandeja para horno, rociar con aceite de oliva y salpimentar.
- Espolvorear con queso parmesano rallado.
- Hornear durante 12-15 minutos, hasta que los espárragos estén tiernos y el queso dorado.
Ensalada de espárragos y huevo poché
Ingredientes:
- 300 g de espárragos frescos
- 2 huevos
- 100 g de rúcula
- 1 cucharada de vinagre
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Lavar los espárragos, cortar la base dura y hervir en agua durante 5 minutos.
- En un bol con agua caliente, añadir el vinagre y cocinar los huevos durante 3-4 minutos para obtener un huevo poché.
- En una ensaladera, mezclar los espárragos cocidos con la rúcula.
- Colocar los huevos poché sobre la ensalada y aderezar con aceite de oliva, sal y pimienta.
Espárragos salteados con ajo y limón
Ingredientes:
- 400 g de espárragos frescos
- 2 dientes de ajo picados
- Jugo de 1 limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Lavar los espárragos y cortar la parte inferior dura.
- En una sartén, calentar el aceite de oliva a fuego medio y añadir el ajo picado.
- Incorporar los espárragos y saltearlos durante 5-7 minutos, hasta que estén tiernos pero aún crujientes.
- Exprimir el jugo de limón sobre los espárragos y salpimentar al gusto antes de servir.