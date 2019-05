Sofi Morandi reveló días atrás que, más allá de cierta disconformidad de sus padres, tras haber acumulado une buena cantidad de dinero decidió darse un gusto e invertir en una operación para cambiar su cuerpo, específicamente, un aumento de lolas.

La conductora de S.T.O. (América) y participante del Súper Bailando 2019, certamen de Showmatch donde defiende el título obtenido el año anterior junto con Julián Serrano, aprovechó su renovado look y compartió una imagen en topless “tras salir de la ducha”.

Morandi posó para la cámara del fotógrafo Gabriel Machado, pero no exactamente en un baño. La locación parece ser un estudio profesional, y también aprovechó su posteo en Instagram para publicitar a la peluquería en la cual se realizó un ondulado peinado.

Su postal recibió miles de “me gusta” y también los elogios de varios famosos, como Serrano, su compañero de baile, y Flor Vigna, que le dijo que “es una belleza”.

Sin embargo, Sofi no traicionó su decisión tomada tras haberse intervenido los pechos quirúrgicamente, y además de taparse las lolas con su brazo derecho, la imagen cuenta con un efecto especial que difumina gran parte del cuadro.

"Me las hice, estoy re contenta. Yo me re tapo, me las hice re para mí y estoy muy chocha”, indicó días atrás en Los Ángeles de la Mañana, programa en el que también contó que "ya las estrenó".