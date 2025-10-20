Mario Guerci en sunga desde Brasil: las 5 fotos que encendieron las redes “¿Va o no la sunga en la Argentina?”, escribió mientras posó con un modelo estampado con hojas y flores.

Mario Guerci compartió una serie de imágenes desde las playas de Brasil y dejó en claro que el calor ya se siente. En las fotos, se mostró posando sobre las rocas junto al mar con una sunga, el clásico traje de baño que los hombres usan en las playas brasileñas.

El modelo en tonos azules oscuros con estampado de hojas tropicales en celeste y blanco es mínimo y dejó en evidencia los abdominales de Mario Guerci.

Como accesorio llevó un collar de cuentas negras y turquesa que aportó un toque artesanal y relajado, en sintonía con el espíritu del lugar.

El modelo lució el pelo húmedo, con algunas ondas naturales y peinado hacia el costado, lo que le dio un aire espontáneo y despreocupado. Guerci mantuvo una apariencia completamente al natural, con la piel apenas humedecida por el agua y el sol.

En la descripción del posteo, escribió: “La doble moral de la sunga. ¿Va o no va la sunga? ¡Porque en Brasil parece que sí!”, dejando abierta la conversación sobre este tipo de traje de baño, que genera opiniones divididas entre los argentinos.

La respuesta no se hizo esperar. “Estás tallado a mano”, “Qué bombón sos”, “Haceme tu sirena”, “El que es fachero se pone lo que quiere” y ” A vos te queda de 10″, fueron algunos de los comentarios que dejaron en evidencia que la sunga, al menos para Mario Guerci, está más que aprobada.

LAS FOTOS