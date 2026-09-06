Reloj Minero San Juan: la novedosa herramienta que le pone hora al avance de los grandes proyectos

Saber en qué estado se encuentra un proyecto minero suele ser complejo ya que son varias las instancias que atraviesa una mina, desde su etapa inicial de exploración, pasando por la producción y el fin del ciclo. Esa fue la premisa que terminó derivando en la creación del Reloj Minero San Juan , una propuesta de Santiago Azcona en la que se utiliza la inteligencia artificial para sintetizar datos y poder establecer un horario que refleja el avance de cada uno de los proyectos que hay en la provincia.

La idea comenzó a gestarse a partir de inquietudes que percibió Azcona entre sus conocidos y amigos en torno a la dificultad de comprender la instancia de cada proyecto. “Uno no termina de entender qué proyecto viene antes, y se me ocurrió pensar en un denominador común para todos, que fue un reloj que pudiera marcar la hora con relación a la construcción del proyecto o estado actual” , precisó Azcona en contacto con CUYO MINERO.

La inspiración detrás de la iniciativa llega de la mano de la cinematografía. El ingeniero y CEO de DAMS, una consultoría de ingeniería enfocada en la ingeniería civil, agrimensura y exploración minera, explicó que tomó el concepto de la serie Watchmen, donde se utilizaba un reloj que marcaba cuan cercana estaba la humanidad de una guerra nuclear. “De ahí viene la inspiración a los fines de difundir datos sobre minería”, explicó.

La propuesta es relativamente nueva, ya que lleva algunos meses de desarrollo. Actualmente cuenta con una aplicación en la que se puede observar el reloj de cada proyecto en vivo, además de un perfil en Instagram donde se comparte información que va arrojando cada reloj.

Para poder establecer en qué instancia de las 24 horas se encuentra un proyecto minero, Azcona utiliza información de publicaciones oficiales de las compañías mineras que tienen presencia en San Juan, además de la información publica disponible. Con ayuda de la IA se sintetizan y segmentan los datos para establecer el criterio de horario.

Así pudo tomar contacto con información histórica y hacerla comparable, como también ir entendiendo las dinámicas del mercado minero. Al respecto señaló: “No solo cambian de empresas que operan los proyectos, sino las condiciones que van haciendo cambiar el horario del proyecto. Esos cambios son hitos en algunos casos, como la declaración de impacto ambiental o el estudio de prefactibilidad”.

Como ejemplo mencionó las diferencias entre algunos proyectos actualmente en exploración avanzada. Altar, señaló, todavía no cuenta con un estudio de prefactibilidad, mientras que Los Azules ya tiene un estudio de factibilidad. Aunque ambos se encuentran en etapas avanzadas de exploración, el reloj busca hacer visible que todavía existe una diferencia temporal importante entre sus respectivos procesos.

De esta manera, cualquier persona puede tomar una mayor noción sobre el avance y desarrollo de la actividad minera. En ese sentido, remarcó que la propuesta no fue pensada para el uso exclusivo de especialistas, sino del público en general.

Entender la minería en 24 horas, así funciona el Reloj Minero San Juan

El reloj tiene 24 horas y divide el desarrollo de un proyecto minero en dos grandes etapas.

Desde las 00 hasta las 12 representa el camino que recorre una iniciativa desde el descubrimiento hasta el día previo al inicio de la producción. En ese recorrido aparecen etapas como la exploración, los estudios ambientales, la factibilidad, la decisión de inversión y la construcción del campamento minero.

La segunda mitad del reloj, desde las 12 hasta las 00 nuevamente, busca representar la vida útil de la mina una vez que comienza a producir hasta su fin de ciclo.

De esta manera, la posición de cada proyecto en el reloj intenta mostrar de forma sencilla el estadio en el que se encuentra dentro de un proceso que puede extenderse durante años.

El anhelo de trasladar el Reloj Minero de San Juan a un sitio público

La herramienta actualmente se encuentra en la virtualidad; sin embargo, uno de los anhelos de Azcona es poder llevarla al terreno de lo físico para que todas las personas que tenga oportunidad de verlo puedan visibilizar la información de los proyectos mineros de juna manera más directa y simple.

En ese contexto, comentó que le gustaría poder instalar un tótem interactivo en algún lugar icónico de la provincia, como puede ser el Centro Cívico, por ejemplo. La idea podría incluso ampliarse más allá del avance de los proyectos. “Capaz el día de mañana podamos tener un tótem que muestre cuántas mujeres están en tal proyecto, qué porcentaje de contratación local tiene otro. Datos relevantes para la población. Esa información con la era de la digitalización arrojará luz sobre los datos positivos de la minería”, reflexionó el profesional sanjuanino.

Por ahora, Reloj Minero San Juan se encuentra dando sus primeros pasos y el mismo se puede consultar en el sitio sanjuanminero/reloj-minero, o encontrando en enlace en el Instagram @reloj.minero. Su apuesta es sencilla en apariencia y busca resolver una dificultad concreta: transformar años de procesos, fechas y datos técnicos en una imagen que permita entender de un vistazo dónde está parado cada proyecto minero y qué camino le queda por recorrer.