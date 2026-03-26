Retiran un cuadro de Juan Domingo Perón y Evita de Casa Rosada: lo cambiarían por una imagen de Lionel Messi

El Gobierno dispuso retirar una réplica del histórico retrato de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón que se encontraba en la antesala del Cuadro Perón y Evita 2 , en medio de un clima político tenso. La decisión surgió desde la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei , y también incluyó la remoción de una gigantografía del glaciar Perito Moreno ubicada en el mismo sector.

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida respondió a problemas estructurales detectados en los soportes de exhibición, además del posible deterioro por cambios de temperatura en el pasillo.

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo”, indicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada.

La obra retirada era una copia del retrato original pintado en 1948 por Numa Ayrinhac, una pieza emblemática que sobrevivió al proceso de “desperonización” posterior al golpe de Estado de 1955. Ambas piezas fueron trasladadas al Museo del Bicentenario para su preservación.

Tras el retiro, el Gobierno analiza distintas alternativas para ocupar el espacio vacío. Entre las opciones que circulan en Balcarce 50 aparecen figuras históricas como Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca.

Sin embargo, la figura que gana mayor impulso por estas horas es la de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina campeona del mundo, en una decisión que marcaría un giro simbólico en la representación institucional dentro de la sede de Gobierno.

En paralelo, también se evalúa reemplazar la imagen del glaciar por una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, reforzando la idea de mantener paisajes naturales como parte de la ambientación del edificio.

Fuente: Infobae