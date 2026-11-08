Amada Market celebró seis años con un encuentro dedicado al arte de vestir la mesa

El diseño también se expresa alrededor de una mesa. En sus colores, en la elección de la vajilla, en las texturas y, especialmente, en esos detalles capaces de transformar un encuentro cotidiano en una experiencia memorable. Bajo esa premisa, Amada Market celebró su sexto aniversario con una propuesta especial: un workshop de estilo a cargo del interiorista y estilista deco Laureano Romani.

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La convocatoria tuvo lugar en las instalaciones del espacio, donde se dieron cita mujeres referentes de San Juan, entre ellas arquitectas, interioristas, paisajistas y empresarias vinculadas al mundo de la construcción y el diseño. La anfitriona, Elina Olivera, agasajó a las invitadas con una tarde dedicada a descubrir nuevas posibilidades para vestir y ambientar la mesa, con especial atención a los objetos decorativos y las propuestas navideñas.

Durante el encuentro, Romani compartió herramientas, ideas y recursos para componer mesas con identidad propia, desde las alternativas más simples hasta las más elaboradas. Una demostración práctica en la que los productos disponibles en la tienda se integraron a diferentes propuestas de ambientación, potenciando el vínculo entre inspiración y decoración.

Oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, Laureano Romani lleva 15 años dedicado al interiorismo y al estilismo. Su recorrido profesional incluye ambientaciones para eventos sociales y corporativos, vidrieras creativas, visual merchandising para tiendas, producción de moda y dirección de arte para marcas de decoración.

También es creador de contenido y docente en la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo. A través de seminarios y encuentros que lo llevan por distintos puntos del país, comparte su mirada sobre el diseño y la construcción de universos visuales.

Su segunda visita a San Juan tuvo, esta vez, un motivo especial: acompañar a Amada Market en la celebración de su sexto aniversario. «Muy feliz de mostrar esa faceta mía y de hacer potenciar las tiendas», expresó sobre la experiencia.

El workshop, concebido como un seminario de estilo, propuso aprender a diseñar mesas atractivas mediante la incorporación progresiva de elementos, colores, materiales y objetos decorativos.

«Mi recomendación para el diseño de mesa es que lo principal es el sitting plan, es decir, la manera correcta de colocar los elementos en ella. Luego se pasa a crear ambientaciones y eso se llama tablescaping: una tendencia que propone mesas muy opulentas, orgánicas, con muchos colores y temáticas», explicó.

Para el estilista, lo interesante de esta práctica es que cada composición parte de una idea o concepto inspirador. Puede ser una celebración, una fiesta o una temática particular, incluso acompañada por un código de vestimenta. A partir de allí, cada elemento encuentra su lugar y contribuye a construir una escena.

«Lo bueno de un workshop es interactuar con el público. Es un momento creativo que a la gente le gusta mucho», destacó.

Los detalles que transforman una mesa

A la hora de diseñar una mesa, Romani considera fundamentales tres elementos: una buena vajilla, cristalería y cubertería. A ellos se suman algunos objetos decorativos, sin excesos, capaces de aportar personalidad y carácter.

Los arreglos florales también ocupan un lugar central. No se trata de incorporar cualquier bouquet, sino de elegir composiciones que dialoguen con la paleta cromática y el concepto general de la ambientación. «Siempre va a haber un bouquet especial para esa mesa particular», señaló.

En cuanto a los estilos, su mirada es amplia y flexible. Las tendencias contemporáneas conviven con referencias de otras épocas, las formas orgánicas se mezclan con propuestas más clásicas y los diseños pueden incluso irrumpir, por una ocasión especial, en la estética habitual de una vivienda.

«Mis mesas son muy informales. Me alejo un poquito de lo protocolar para vivir experiencias especiales», contó. Para él, la mesa no es solamente un espacio funcional: es el escenario donde suceden encuentros, conversaciones, celebraciones y momentos que permanecen en la memoria.

Por eso, insiste en que los detalles pueden marcar una gran diferencia. Un pequeño tag impreso, una flor sobre la servilleta, un chocolate o un obsequio para cada invitado son gestos que aportan calidez y convierten la experiencia en algo personal. Una lógica que encuentra inspiración también en los amenities de la hotelería.

Navidad: tradición, color y nuevas combinaciones

Con la temporada navideña cada vez más cerca, el estilista anticipó el regreso de los colores tradicionales: blanco, rojo y verde, aunque reinterpretados desde una estética contemporánea.

La propuesta se aleja de las composiciones convencionales para incorporar texturas, estampados y combinaciones más audaces. Las cintas vuelven a tener protagonismo en diferentes tamaños y materiales: raso, organza y terciopelo se convierten en recursos para sumar elegancia y movimiento.

Entre los tonos destacados de la temporada aparece el burgundy, borgoña o morado, una alternativa sofisticada que combina especialmente bien con metales dorados y plateados, presentes en cubiertos, accesorios y objetos decorativos.

Su consejo es animarse a jugar con lo que ya tenemos. Para una mesa navideña, por ejemplo, propone tomar prestado algún adorno del árbol y sumarlo a un camino de mesa verde, natural o artificial. Después de la celebración, simplemente vuelve a su lugar original.

«Propongo ese juego de reutilizar y utilizar. Es algo muy lúdico que siempre enseño en mis seminarios», explicó.

El placer de compartir

La tarde en Amada Market fue mucho más que una clase de estilismo. La propuesta permitió intercambiar experiencias, descubrir objetos, explorar combinaciones y disfrutar de un espacio de inspiración compartida. Luego del workshop llegaron los brindis, los tragos y un sorteo, en una celebración que reunió creatividad, diseño y camaradería.

Romani se mostró especialmente entusiasmado con la respuesta de las participantes y destacó el placer de transmitir aquello que lo apasiona. Su agenda continúa con nuevos encuentros en Salta, Neuquén, Tucumán, Mar del Plata y Cipolletti.

Antes de despedirse, dejó una reflexión que sintetiza su filosofía: cuando la mesa está lista y los invitados ocupan sus lugares, lo importante es disfrutar de ese escenario que se construyó para ellos.

La visita también le permitió conocer la nueva tienda de Amada Market, un espacio que reúne diferentes universos estéticos: propuestas nórdicas y contemporáneas, composiciones más dramáticas con tonos negros, estilos clásicos en colores naturales y fibras, y combinaciones tradicionales en blanco y rojo.

Seis años después de su nacimiento, Amada Market celebró su aniversario reafirmando su identidad como punto de encuentro para quienes encuentran en la decoración una forma de expresión. Una celebración donde quedó claro que una mesa bien pensada no se trata solamente de cómo se ve, sino de todo lo que sucede alrededor de ella.

Dirección: Av. Ignacio de la Roza 2341 (o).

IG: amada.market