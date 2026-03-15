El Diseño Biofílico: qué es, cómo se aplica y sus beneficios en la arquitectura

Este tipo de diseño intenta restablecer ese vínculo incorporando elementos naturales, como la luz, la vegetación, el agua, los materiales orgánicos y experiencias sensoriales que recuerdan a la naturaleza dentro de edificios y ciudades. Por eso está muy vinculado desde la neuroarquitectura, es premisa fundamental trabajarlo.

El diseño biofílico se caracteriza por incorporar elementos que generan una conexión directa o indirecta con la naturaleza. Entre estas principales características se encuentran fundamentalmente la presencia de la luz natural y la ventilación, el uso de plantas, de vegetación y materiales naturales como la madera, la piedra o fibras vegetales. También las vistas hacia los paisajes naturales, las formas orgánicas y patrones que inspiran a la naturaleza y se integra también el agua y los sonidos naturales. Estos espacios generan sensación de refugio y también de apertura, por eso estas características buscan crear ambientes más saludables, que tengan más equilibrio y emocionalmente son más positivos para las personas.

En el diseño biofílico se identifican muchos principios, por ejemplo, está el contacto directo con la naturaleza, que es la presencia real nuestra, con plantas reales, agua, la luz natural, el aire fresco. Después tenemos el contacto indirecto, que es con la naturaleza, trabajando con materiales naturales, colores, texturas o imágenes de paisajes que simulen paisajes reales. Después, la experiencia del espacio y el lugar, crear ambientes que evocan sensaciones a la naturaleza, como refugio, exploración o amplitud. Estos principios generan una experiencia ambiental en el cual estimulan nuestro bienestar físico y emocional. Todo esto está comprobado científicamente.

El diseño biofílico se traduce en ambientes que incorporan naturaleza y que estimulan los sentidos. Por ejemplo, la utilización de plantas naturales, la iluminación cálida o natural, materiales orgánicos, los aromas naturales, que son fundamental en la aplicación de todos los ambientes, los colores, inspirados en paisajes y texturas agradables, todo relacionado con la naturaleza. Se busca generar equilibrio, en la cual hay una relación entre la luz, la temperatura y la vegetación, y la circulación del aire, para que este ambiente resulte más confortable y saludable. Por eso es muy importante la circulación, la ventilación cruzada. Muchísimas propiedades que ayudan al cuerpo humano.

La arquitectura, el diseño biofílico implica proyectar edificios que integren la naturaleza desde el inicio del proyecto como en el diseño de interiores. Esto se logra mediante, por ejemplo, patios internos, grandes aberturas hacia el paisaje, jardines, terrazas verdes, muros, vegetales, ventilación natural y el uso de materiales orgánicos. Por eso, es muy importante tratar de trabajar con los materiales autóctonos de cada espacio y de cada lugar, remontando la naturaleza de cada zona o provincia o país, que tienen distintos materiales. También se considera la orientación del edificio, la entrada a la luz natural y la relación que tiene entre el interior y el exterior.

Por qué el ser humano necesita de estos entornos

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El ser humano, a lo largo de todo este tiempo, ha evolucionado en contacto con la naturaleza. Por eso es muy importante que nuestro organismo y nuestra mente respondan positivamente a estos entornos naturales, son necesarios, son vitales. Y, cuando vivimos en espacios artificiales, sin luz natural ni contacto con el exterior, puede aparecer el tema estrés, la fatiga, la falta de bienestar, eso es muy vigente hoy en día. El diseño biofílico intenta recuperar esa relación con la naturaleza, porque hay estudios que han demostrado que mejora la concentración, reduce el estrés y favorece la salud física y la salud mental. Entonces, es vital que estemos rodeados de este tipo de diseños biofílicos.

En la arquitectura, el diseño biofílico implica que proyectar edificios que integran la naturaleza desde el inicio del diseño. Lo ideal sería que se aplique desde el comienzo del proyecto como también en el diseño de interiores. Esto se logra mediante, por ejemplo, patios internos, grandes aberturas hacia el paisaje, jardines, terrazas verdes, muros, vegetales, ventilación natural y el uso de materiales orgánicos. Por eso es importante tratar de trabajar con los materiales autóctonos de cada espacio y de cada lugar, remontando la naturaleza de cada zona o provincia o país. Porque cada uno tiene distintos materiales. También se considera la orientación del edificio, la entrada, la luz natural y la y la relación que tiene entre el interior y el exterior.

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Este diseño se aplica en muchísimos tipos de espacios, por ejemplo, en las viviendas, en las oficinas, en los hospitales, en la escuela, en los hoteles, en los espacios comerciales, en los parques, en los espacios urbanos. En todos los lugares se busca mejorar la calidad ambiental a través de la biofilia y la experiencia con las personas, o sea que fuera de estos espacios, en cada espacio que nosotros pensemos, la biofilia puede estar presente.

El diseño biofílico es futuro, porque cada vez existe más preocupación por el bienestar, por la salud y la sostenibilidad ambiental. Son temas que hoy están estudiando científicamente, tratando de mejorar y superar a través de la biofilia. Las ciudades están creciendo y muchas personas pasan gran parte de su tiempo en los interiores, por lo que traer la naturaleza a esos espacios se vuelve vital, cada vez más importante. Muchas investigaciones muestran que estos entornos mejoran la productividad, el bienestar y la calidad de vida.

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En San Juan se recomienda. Sí, es sumamente recomendable aplicarlo en San Juan por nuestro clima seco y soleado que tenemos con pocas lluvias. Además, el diseño biofílico ayuda a mejorar el confort ambiental. Por ejemplo, se puede utilizar en patios, patios pequeños, patios grandes, la vegetación que se adapta a nuestro clima. Tratar de utilizar la vegetación que se adapte a nuestro clima. Por ahí se utilizan vegetaciones exóticas que no son nuestras y realmente no ayudan mucho. Buscar sombras naturales, la ventilación cruzada y los materiales que regulan la temperatura. Esto permite crear espacios frescos, más agradables y conectados con el entorno natural del lugar.

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El diseño biofílico aporta muchísimos beneficios, en los cuales están todos comprobados científicamente que generan, por ejemplo, la reducción del estrés, el bienestar emocional, la concentración, la productividad, mejoran nuestra calidad de aire, la iluminación, y se generan espacios más saludables. Y lo más importante, que fortalece la conexión entre las personas y la naturaleza, que es lo que hoy en día no está y se está perdiendo por vivir en un mundo prácticamente artificial. En general contribuye a crear todos estos ambientes más equilibrados, donde las personas se van a sentir más cómodas y en armonía con el entorno que los rodea.

"El contacto con la naturaleza no es un lujo, es una necesidad humana fundamental." - Stephen Kellert -

"Como explica el investigador Stephen Kellert en el libro Biophilic Design: The Theory, Science, and Practice of Bringing Buildings to Life, el ser humano tiene una conexión natural con los entornos vivos. Incorporar elementos naturales en los espacios donde vivimos no solo mejora la estética de los ambientes, sino también nuestro bienestar, nuestra salud y nuestra relación con el entorno."

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Datos científicos sobre biofilia y bienestar

Los seres humanos pasan el 90 % de su vida en interiores: Por eso la forma en que se diseñan los espacios interiores tiene un impacto directo en la salud física y emocional.

Por eso la forma en que se diseñan los espacios interiores tiene un impacto directo en la salud física y emocional. Ver naturaleza reduce el estrés en pocos minutos: Investigaciones del médico y científico Roger Ulrich demostraron que solo mirar imágenes de naturaleza durante unos minutos puede disminuir el estrés y generar una respuesta fisiológica de relajación. El cuerpo reduce la presión arterial y la tensión muscular.

Investigaciones del médico y científico Roger Ulrich demostraron que solo mirar imágenes de naturaleza durante unos minutos puede disminuir el estrés y generar una respuesta fisiológica de relajación. El cuerpo reduce la presión arterial y la tensión muscular. La naturaleza mejora la concentración: Estudios sobre entornos educativos muestran que los espacios con vistas a árboles, luz natural o vegetación pueden mejorar la concentración y la capacidad de atención. Esto se debe a que los entornos naturales ayudan a recuperar la atención mental.

Estudios sobre entornos educativos muestran que los espacios con vistas a árboles, luz natural o vegetación pueden mejorar la concentración y la capacidad de atención. Esto se debe a que los entornos naturales ayudan a recuperar la atención mental. Los pacientes se recuperan más rápido con vistas a la naturaleza: Un estudio demostró que los pacientes hospitalizados con vistas a árboles desde sus habitaciones tuvieron recuperaciones más rápidas y necesitaron menos medicamentos para el dolor que quienes solo veían una pared. Este hallazgo cambió el diseño de muchos hospitales en el mundo.

Los Datos

Elina Bettina Lucero Illa – Diseñadora Industrial

Especialista en Neuroarquitectura de Interiores

IG: @neurodiseno.bettinalucero

Proyectos y diseño de espacios: @ideoespacios

Contacto: 0264 6738051

Email: [email protected]

Web: https://ideoespacios.mitiendanube.com