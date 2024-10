Centenario de Di Lorenzo, la peluquería Festejar 100 años de una empresa dedicada al estilismo, es poco común. Un negocio familiar cuyo mérito es de tres generaciones y hoy aún persiste. Daniel Di Lorenzo, el último en linaje cuenta con mucho orgullo, la historia familiar y el evento que habrá mañana viernes.

‘Es verdaderamente un hecho para festejar, cumplir 100 años donde hubo tres generaciones realizando una profesión artesanal, que siempre estuvo pujante. Daniel Di Lorenzo comienza contando que su bisabuelo Carmelo Pasila llega de Italia a Buenos Aires, luego su abuelo Giuseppe junto a su padre Arquímedes Di Lorenzo en 1924 arman la primera peluquería en calle Mendoza que el terremoto derrumbó. Es cuando empiezan a rondar en distintos locales, primero enfrente de Plaza 25 de Mayo, luego cerca del parque de Mayo, después se une a los Gardel en calle Libertador y Urquiza. Por ese tiempo mi padre empieza a trabajar en el hogar y club y comienzan a comprar terrenos y hacer reconstrucciones. La peluquería de calle Salta y Av. Ignacio de la Roza se inaugura en 1959. Hoy cumple 65 años en esa esquina. En sus comienzos eran peluqueros rasos, entonces su padre comienza a buscar nuevos horizontes, se unió a UPA (Unión de Peinadores Argentinos) luego van a competir a Francia y de allí traen el segundo puesto. A raíz de ese viaje, es cuando comienza a profesionalizarse con el corte a navaja. Esto marca gran el salto, por eso yo lo llamó a mi papá, el trasgresor. Mi abuelo es quien inicia este trabajo, pero bajo líneas muy conservadoras.

Carmelo

Desde el año 59’ hasta los 80’ mi papá fue el líder de la navaja, el gran peluquero porque logró trascendencias mundiales. Hasta que en el año 80’ llega mi madre, Marina García con 40 años y yo con 16 años a incorporarnos a la peluquería.

Entonces mi padre, mi madre y yo decidimos hacer la peluquería unisex. Lo hermoso fue el tridente increíble que armamos. Mi madre, fue el gran soldado silencioso que estuvo detrás de cada cosa que hizo mi padre y también pendiente de mí, soy el resultado de ella. Este es un hito muy importante que marcar en esta larga trayectoria. En el 2001 mi madre fallece y en el 2009 fallece mi padre.

Giuseppe Di Lorenzo

Realmente el trabajo que realizamos los tres juntos fue maravilloso y hoy estoy profundamente de continuar con la obra de ellos.

Cuando quedé solo debí renovarme y decidí construir otro tipo de peluquería, más moderna, tanto en la planta baja como en el primer. Hoy continúo luchando y empecé con la segunda planta. En la era de los servicios los avances vinieron desde la parte estética, manicura, masajes, tratamientos, laser, entre otros. Fui intentando y probando hasta que me di cuenta que lo nuestro era solo peluquería.

Marina García, mamá de Daniel Di Lorenzo

Mi padre siempre me inculcaba que, si realizaba algo que lo hiciera bien, yo creo que soy el único peluquero recibido en San juan tengo 6 años de UPA viajando a Mendoza. Por lo tanto, tengo esa gratificación de haberme recibido, después he competido a nivel Nacional y he logrado puestos muy importantes, son satisfacciones personales. El logro es que durante 44 años fui adaptándome a todos los cambios de la gente, marcando mi estilo.

Como momentos difíciles dentro de esta larga trayectoria sufrimos dos hitos muy complicados, uno fue el Rodrigazo mi padre de tener 30 clientes diarios pasó a tener 3. Luego recuerdo cuando Avelín fue gobernador que pasamos 6 meses sin cobrar y esa fue otra situación terrible. Las otras crisis fueron más o menos, subíamos y bajábamos. No puedo dejar de mencionar la pandemia que creo que todos padecimos. Nos adaptamos siempre a lo que nos tocaba vivir.

Y, así como vivimos momentos duros durante nuestra trayectoria, también tuvimos muchas participaciones con gran gusto tanto en desfiles, Fiestas del sol y muchas más, pero lo que caracteriza a nuestra firma es el perfil bajo y mantener la línea trabajando con humildad. El 14 de octubre fue el centenario, es cuando mi abuelo llega a San Juan y se queda.

Arquimides y Daniel Di Lorenzo

Di Lorenzo hoy como peluquería siente un agradecimiento muy especial con la sociedad de San Juan. Esta provincia nos ha dado mucho, hemos tenido posibilidades de emigrar al mundo, pero nos acogió, recibió y dio nuestros clientes y amigos, son realmente parte nuestra. Si hay algo, en este aniversario que debo agradecer, es a la sociedad sanjuanina. Por esto es que decidí festejar los 100 años con un evento para todo público en la calle. Seguramente mi abuelo, mi papá y mi madre me estarán mirando desde el cielo y me estarán diciendo cerraste tu legado. Como sueño futuro deseo dejar la esquina donde hoy funciona la peluquería, ya cumplió su ciclo. Pretendo otra cosa distinta, un lugar más tranquilo, con buen estacionamiento, con servicios más distendidos y poder atender a mis clientes con gusto.

La gran fiesta

El evento se llevará a cabo el viernes 18 de octubre donde se cortan las calles Salta y Central, se realizará a las 21,00 hs. La invitación es para toda la sociedad sanjuanina donde podrán disfrutar de un gran desfile de moda que marca distintos años, con peinados de época, hecho por mis colegas, por eso les agradezco su colaboración de corazón a Miguel Ángel Alessi, Fabian Flores y Poli Licata. Además, mostraremos un video con toda la historia familiar y de la empresa, es decir cómo llegaron, que hicieron, las transformaciones, hasta el día de hoy.

Luego viene un agradecimiento profundo a la sociedad sanjuanina, invitando a la Sra. Intedente, Dra Susana Laciar, quien tuvo el gesto de declarar la peluquería de ‘interés municipal’. Es un gesto que agradezco infinitamente, un galardón más a Di Lorenzo. Somos una familia que vivió y compartió con San Juan. De hecho nuestro eslogan fue: ‘Una familia para toda la familia en la cabeza de los sanjuaninos’.

También deseo llegar con un agradecimiento especial a los empresarios que me han apoyado y han puesto un grano de arena desde todo lugar, ya que esta fiesta no sería sin esa gran ayuda. Todo un esquema dicho somos para San Juan y por San Juan’.