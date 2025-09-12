Cortes de pelo ideales para renovarte esta primavera Como cada temporada, las pasarelas del mundo muestran hacia dónde va la moda. Y el cabello no es la excepción. Desde la reciente Copenhague Fashion Week llegan señales claras: el lujo actual se basa en la naturalidad, en respetar la textura y en priorizar un pelo sano y auténtico. Flequillos discretos, capas suaves y rubios con baby lights finos se imponen como los protagonistas del nuevo lenguaje capilar.

Los estilistas coinciden en algo, esta temporada los cortes con movimiento, capas y frescura son la clave para actualizar tu imagen. El pelo demasiado largo y pesado tiende a endurecer las facciones, mientras que un buen corte puede suavizar el rostro y sumar juventud de inmediato.

Los cortes de pelo se enfocan en lo real, flequillos, capas sutiles, rubios naturales con baby lights finos. El cabello se lleva sin máquinas de calor, abrazando la textura propia, el frizz y el efecto wet look. Es una cultura que valora el pelo sano y auténtico, desde el bob más clásico hasta el pixie más arriesgado, estos cortes de pelo son ideales para dar frescura, volumen y movimiento a tu look de primavera.

Corte en capas: volumen y frescura al instante

Las capas vuelven con fuerza y son el recurso más sencillo para aligerar el pelo. Este corte fue el sello de Jennifer Aniston en los noventa y sigue siendo un clásico que rejuvenece y estiliza. Al dar movimiento, evita que el pelo caiga recto y sin vida. Además, en la pasarela ya lo vimos en melenas de celebridades y en las francesas más chic: un aire relajado pero sofisticado que nunca falla.

Flequillo largo o cortina: el aliado más versátil

El curtain fringe (o flequillo cortina) es tendencia absoluta. Más largo, abierto hacia los lados y con un acabado pulido, enmarca el rostro y suaviza líneas de expresión. Jennifer Lopez, Salma Hayek y Sofía Vergara lo llevan con estilo, demostrando que favorece a cualquier edad. El secreto: su aire juvenil sin perder elegancia.

Lob: el corte de largo medio que nunca pasa de moda

El lob (long bob) es la media melena que se ubica entre la mandíbula y los hombros. Es fácil de mantener y se adapta a todos los rostros. Julia Roberts lo lució recientemente con ondas suaves y el resultado fue frescura y vitalidad inmediata. Es perfecto para quienes buscan un cambio sutil pero impactante.

Bob: clásico y siempre favorecedor

El bob a la altura de la barbilla es un corte que resalta las facciones y concentra la atención en la mirada. Anna Wintour lo convirtió en su sello personal, y hoy vuelve en versiones modernas con puntas desfiladas y mechones desiguales. ¿La ventaja? Suaviza el rostro, suma movimiento y puede rejuvenecer hasta diez años si está bien trabajado con texturas naturales.

Pixie y bixie: frescura con personalidad

El pixie sigue siendo sinónimo de estilo y confianza. Con capas texturizadas y un acabado despeinado, aporta dinamismo y juventud. Su versión renovada, el bixie (mezcla entre pixie y bob que fue furor en los noventa) reaparece con fuerza. Winona Ryder y Meg Ryan lo convirtieron en ícono, y hoy vuelve como un corte versátil y moderno, mucho más fácil de mantener que otros estilos cortos.