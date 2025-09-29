¿Es bueno desayunar huevos todos los días? Los beneficios y las contraindicaciones del desayuno proteico En los últimos años los huevos han sido objeto de una gran controversia, pero si en algo coinciden los expertos es en cuál es la cantidad óptima para la salud. He aquí todo lo que debes saber sobre este alimento altamente nutritivo y fácil de preparar.

Desayunar huevos todos los días, ¿es una buena decisión alimentaria o no? El desayuno proteico a base de huevos se ha hecho especialmente popular en los últimos años, así que merece la pena investigar si hacerlo todos los días es o no es bueno para la salud. Ciertamente, los beneficios de un desayuno proteico han contribuido a la revalorización de los huevos: se trata de un alimento de alto valor biológico que contiene todos los aminoácidos esenciales para la formación de músculo y masa magra que el organismo necesita. Esa es la razón por la que es uno de los alimentos más populares entre los deportistas, y más recomendados antes de entrenar.

Estudios recientes, como los de la American Heart Association (AHA) y la Universidad de Pekín, contradicen esta creencia. Estos estudios indican que, en personas saludables, el colesterol presente en el huevo no afecta directamente el colesterol sanguíneo. Además, el huevo contiene lectina, una sustancia que impide la absorción del colesterol en el intestino, lo que reduce el impacto negativo que se le atribuía. Se registran 40 mil infartos al año en Argentina y crece la preocupación por los casos en jóvenes.

Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid afirman que consumir un huevo al día podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos e ictus. Esto se debe a la combinación de nutrientes que promueven la salud del corazón, mejoran la función cerebral y refuerzan el sistema inmunológico.

Las propiedades nutricionales de los huevos

Se trata de un alimento muy completo desde el punto de vista nutricional. Los huevos contienen minerales como hierro, fósforo y calcio, vitamina B12 (esencial para el metabolismo de grasas, proteínas e hidratos de carbono y para combatir el envejecimiento celular), vitamina K (que fortalece los huesos), vitamina D (que fija el calcio en los huesos) y luteína (aliada de la salud ocular). Además, la yema contiene vitamina B8 (biotina), muy beneficiosa para las uñas y el cabello.

Si una persona sana come un huevo al día no debería tener ningún problema. Según una revisión sistemática y un metaanalítica de estudios prospectivos de cohortes realizados por la Universidad de Harvard para evaluar la asociación entre el consumo de huevos y los riesgos cardiovasculares, un huevo al día no afecta a la salud cardiovascular.

MIRA TAMBIÉN Carolina Herrera deslumbró en Madrid

¿Puedo comer huevos en el desayuno?

El desayuno es considerado por muchos como la comida más importante del día, y lo que se elige consumir en esta primera comida puede tener un impacto en la energía y bienestar a lo largo del día. Dentro de las múltiples opciones disponibles, el huevo se presenta como un alimento particularmente interesante por sus propiedades nutricionales y su versatilidad en la cocina.

Después de pasar varias horas sin ingerir alimentos durante la noche, el cuerpo necesita recargar energía para afrontar las actividades diarias. En este contexto, según los expertos de la American Heart Association, los huevos destacan como una excelente opción para el desayuno debido a su alto contenido de proteínas de calidad. Estas proteínas son esenciales para el mantenimiento y reparación de los tejidos del cuerpo y contribuyen a una sensación prolongada de saciedad, lo que puede ayudar a evitar el picoteo entre comidas.

Además, el huevo es un alimento que se presta a numerosas preparaciones, desde los clásicos huevos revueltos o cocidos hasta opciones más creativas y saludables que van más allá del típico desayuno americano. Esta versatilidad culinaria, junto con su perfil nutricional completo-que incluye vitaminas, minerales y grasas saludables-, hace del huevo una opción ideal para iniciar el día con el pie derecho.

Beneficios para la salud de comer huevos todos los días

El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles que podemos incluir en nuestra dieta diaria. Su consumo regular aporta una amplia variedad de nutrientes esenciales y está asociado con numerosos beneficios para la salud.

Uno de los aspectos más destacados del huevo es su contenido en proteínas de alto valor biológico. Este alimento contiene los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para desarrollar y reparar tejidos, lo que lo convierte en una proteína ‘completa’. Esto es particularmente relevante para los deportistas y personas activas, quienes incorporan huevos en su dieta para apoyar el desarrollo muscular y mejorar el rendimiento físico.

El consumo diario de huevos también puede contribuir a la prevención de enfermedades. Gracias a su contenido en antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, los huevos ayudan a proteger la visión y prevenir afecciones oculares como las cataratas. Además, las grasas saludables presentes en la yema del huevo favorecen el aumento del colesterol HDL o ‘bueno’, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Contrario a lo que se creía en el pasado, estudios recientes han demostrado que el consumo regular de huevos, incluso en personas mayores de 50 años y con riesgo de enfermedades cardíacas, no tiene un impacto adverso en los niveles de colesterol. De hecho, incluir más de una docena de huevos enriquecidos por semana en la dieta de estos individuos no mostró diferencias significativas en comparación con una dieta baja en huevos, según un estudio presentado en las Sesiones Científicas Anuales del Colegio Americano de Cardiología.

MIRA TAMBIÉN El diente de León

Otro beneficio importante es su capacidad para ayudar en la pérdida de peso. Los huevos son altamente saciantes, lo que significa que pueden reducir el apetito y ayudar a evitar el picoteo entre comidas, facilitando así el control del peso corporal.

Finalmente, los huevos son esenciales para la salud cerebral. Contienen colina, un nutriente crucial para el desarrollo del cerebro y la mejora de la memoria. Este mineral se encuentra en grandes cantidades en la yema del huevo, la parte más nutritiva de este alimento.

En conclusión, consumir huevos todos los días puede ser una decisión saludable y beneficiosa. Desde mejorar la función muscular hasta proteger el corazón y el cerebro, los huevos se han reafirmado como un alimento indispensable en una dieta equilibrada.

El Dr. López Rosetti

El doctor en su libro ‘Recetas para vivir mejor y más tiempo’, hace un recorrido por cuatro pilares que resultan esenciales para nuestro bienestar. La filosofía de vida, la alimentación, la actividad física y a calidad del sueño.

‘Hace una defensa al huevo y explica de manera práctica cuánto influye en la dieta diaria su consumo’.

Una de las consultas más frecuentes que recibo en el consultorio es sobre el consumo de huevos en la alimentación diaria. Si se pueden comer cuando se realiza una dieta, si influye el color en su valor nutritivo o cuántos se deben consumir por semana ya que históricamente el huevo como alimento tiene mala prensa para todos aquellos que tienen colesterol.

Los huevos y el colesterol

– Un dato para tener en cuenta es que la mayoría de los alimentos ricos en colesterol suelen ser también ricos en grasas saturadas (fiambres, carnes, embutidos, crema, manteca y lácteos sin descremar) pero el huevo no lo es. Un huevo mediano contiene 200 mg de colesterol, pero tiene más grasas insaturadas que saturadas y por su contenido en fosfolípidos (interfieren en la absorción) este colesterol tiene poco efecto sobre el colesterol en sangre. Básicamente, el huevo no eleva el colesterol.

– Existen varios estudios científicos que aseguran que el consumo de un huevo al día no resulta perjudicial ni aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Es más, su consumo es muy importante para mejorar la dieta, su gran contenido de proteínas lo convierte en un alimento que da saciedad siendo así un aliado importante para los planes de pérdida de peso. Sin dudas el huevo es fundamental para una alimentación saludable.

– Los huevos se pueden comer fritos, siempre y cuando se cocine con aerosol vegetal. No con aceites porque de esta manera se generarían grasas saturadas que estas sí elevan el colesterol. Ahora, debemos señalar que el tipo de cocción es muy importante ya que se debe cocinar bien el huevo para destruir la salmonella, una bacteria peligrosa.

– Un punto a tener en cuenta es que cuando lavamos los huevos podemos facilitar el ingreso de microorganismos estos pueden proliferar muy rápidamente ya que la cáscara es porosa y tiene una capa protectora sumamente fina. Solo en caso de estar muy sucios se aconseja la limpieza con papel descartable y si están rajados o rotos evitar su consumo.

– Es otro tema de consulta recurrente, es el color; no influye en su valor nutritivo ni en su calidad, el color varía solo por la raza de la gallina.

El huevo es muy rico en proteínas saludables y es lo que más aprovecha el organismo.

– Es un alimento con múltiples beneficios y bajo en calorías, con una alta proporción de aminoácidos y un alto valor biológico.

Ante tantas dudas en cuanto al consumo de huevos en la alimentación diaria, es importante acudir a una consulta médica para derribar mitos que perjudiquen nuestra salud y realizarse análisis anualmente para observar si hay alguna alteración en el caso del colesterol que es fácilmente reversible a través de dieta, actividad física y si es necesario medicación.