La ropa, el regalo favorito de mamá Estamos en pleno lanzamiento de la colección primavera - verano llena de diseños muy versátiles. Es una buena oportunidad tanto por la variedad de prendas como las promos para celebrar el Día de la Madre. En Portsaid encontrarás a mamá sporty, elegante y trendy. No dejes a mamá sin su conjunto favorito.

Las tendencias en moda abarcan un abanico lleno de diseños para todos los gustos. Lo versátil reina a la hora de vestir y eso es en lo que más piensa la mujer de hoy. Armar un conjunto que pueda combinarse con múltiples prendas es lo ideal. Los estilos también están presentes, el sporty chic, elegante y trendy, por ello seguro que con alguno puedes identificarte. Lo mismo que los talles, desde los más pequeños hasta los más grandes, por lo tanto podrás sentirte moderna y cómoda.

Camisas con toque romántico

En esta amplia categoría destacan los encajes, las mangas poeta y los volantes (entre otros detalles). El street style adora las blusas con un toque victoriano moderno y nosotras también.

Este año veremos transparencias en todas partes. Las blusas, en especial, materializarán este fenómeno, con bodys debajo para las más tímidas y presumiendo de escote.

Faldas

Este año, encontrarás una amplia variedad de estampados, materiales, siluetas y longitudes. Aunque las minifaldas siguen siendo populares, las faldas midi y largas se robarán el protagonismo. En particular, destacan las faldas de denim y estilo cargo.

MIRA TAMBIÉN Dulces para celebrar el Día de la Madre

Vestidos

Este año, encontrarás una amplia variedad de estampados, materiales, siluetas y longitudes. Aunque las minifaldas siguen siendo populares, las faldas midi y largas se robarán el protagonismo. En particular, destacan las faldas de denim y estilo cargo.

Pantalones y bermudas

Seguro que puedes encontrar el más cómodo ya que la variedad es grande. Pantalones de lino, sastreros, anchos, wide leg y cargo. Tanto en denim, lino y texturas livianas con caída. Bermudas comodidad y estilo en una sola prenda, holgadas, de tiro medio o bajo y hasta la rodilla, se convierten en el básico infaltable del verano 2026. Desde denim hasta lino, se adaptan a cualquier plan: son cómodas para el día y chic para la noche.

Chalecos

Estos continúan vigentes, en varias texturas. Una prenda que va excelente con un sastrero pero que con un jean realza el look sport.

Colores

Los clásicos negro, blanco, gris y azul está vigente en la temporada veraniega. Pisan fuerte los tierra con el marrón que continúa siendo el elegido, bordó, manteca, verde seco, entre otras gamas.

El Dato:

MIRA TAMBIÉN El bienestar de habitar

Portsaid de Paseo San Juan y espacio San Juan Shooping

Promociones:

Banco SAN JUAN 20% OFF y 30% OFF + *6 CUOTAS SIN INTERÉS

Banco Francés 30% OFF + 6 CUOTAS SIN INTERÉS

NARANJA 25 % OFF en plan Z o Hasta 5 CUOTAS SIN INTERÉS

Hasta el 19 / 10:

30% off en camisas, vestidos y tops

Promos de hoy

Solo por hoy SANTANDER RIO (Cliente cuenta sueldo) 30% OFF + 9 CUOTAS SIN INTERÉS

Banco SAN JUAN 20% OFF y 30% OFF + 6 CUOTAS SIN INTERÉS

Banco Francés 30% OFF + 6 CUOTAS SIN INTERÉS

NARANJA 25 % OFF en plan Z o Hasta 5 CUOTAS SIN INTERÉS todos los días – Efectivo 15%OFF