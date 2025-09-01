[VIDEO] Los campeones nacionales infantiles de la cueca son sanjuaninos La pareja integrada por Victoria y Elian superó a sus pares de otras provincias y se quedó con el título máximo del Certamen Nacional de la Cueca realizado en San Juan.

María Victoria González y Elian Lucero, ambos de 9 años , acaban de consagrarse Campeones Nacionales de la Cueca en la categoría infantil representado a San Juan con la academia Ecos de Santa Lucía. Esto ocurrió en el cértamen que se organiza desde hace un quinquenio en el Complejo La Superiora en Rawson durante el mes de agosto.

Debieron superar a parejas de Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy, entre otras, para ganar el premio mayor y convertirse en los jóvenes ganadores frente a un diverso jurado nacional.

Victoria va a cuarto grado del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de 25 de Mayo, y ‘es muy buena alumna‘, cuentan en su familia.

‘Desde chica ama el folclore, siempre bailaba, así es que a los 5 años decidimos mandarla a una academia. Claro que ella nos veía a nosotros porque con mi esposa María José bailamos danzas tradicionales‘, dice Fernando el papá de Victoria quienes también forman parte de la misma academia.

Llegar a Santa Lucia es todo un esfuerzo para ambas familias porque deben hacerlo apenas salen de sus actividades escolares, merendar en el auto y así llegar más o menos a tiempo a las clases con el profe Nelsón Vega, de Ecos.

El esfuerzo valió la pena y ambos desbordan de felicidad, es que tanto en las escuelas en 25 de Mayo y 9 de Julio, han sido reconocidos al igual que en las respectivas comunas.

‘Una vez que sale del colegio a las seis, la buscamos con mi señora, y si bien es la hora de ingreso a la academia el profesor nos hace el aguante porque venimos de lejos‘, agrega el papá de la campeona.

Elian vive una situación similar ya que llega a Santa Lucía desde 9 de Julio, con el apoyo permanente de sus papis. El es alumno de quinto grado de la Escuela Granaderos de San Martín y excelente alumno. Sabe que ‘primero está la esuela y luego el baile‘, asegura Matías, su papá.

También viene de familia de folcloristas, tanto que sus hermanas Ailin y Damaris de 14 y 12 años, bailan folclore y malambo a nivel competitivo.

La alegria de ambos es inmensurable porque el año pasado no lo lograron, y esta vez fueron por la gloria.