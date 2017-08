Federico Mattar Spengler decidió ser médico siguiendo, de algún modo, los pasos de su papá. Pero por consejo de un familiar, Enrique Nara (que es uno de los primeros flebólogos de la provincia), eligió especializarse en esta rama de la medicina y no como anestesista (ámbito de su padre). Después de formarse académicamente en universidades de prestigio dentro y fuera del país-, de ganar experiencia profesional y de poner a prueba sus conocimientos, asumió un desafío aún mayor: tener una clínica donde las patologías médicas y estéticas se aborden de manera integral.



Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, después hizo la residencia en Cirugía general en el Hospital Rawson. Al terminar completó un fellowship o formación médica de especialidad, que en su caso es de Flebología y Linfología, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, a la vez que hizo la carrera de especialista en la Universidad Católica Argentina (en Buenos Aires). Su formación se complementa con un post-grado en Eco doppler vascular y una diplomatura en patología venosa pélvica y una maestría en la Universidad Internacional de Andalucía, en España.



Hace al menos 7 años que volvió a la provincia y dos que está soñando con su propia clínica, la que hace un par de meses, abrió sus puertas. Reconoce que para eso apostó a San Juan por tres razones fundamentales: "amo esta tierra, segundo porque creo que aquí hay mucho por hacer y fundamentalmente porque éste es un lugar dónde, haciendo las cosas bien, uno puede destacarse y progresar ayudando a otros. Abrir una clínica no es un paso más en mi vida, sino que es un desafío enorme en esta parte de la medicina'', asegura este profesional, quien se convirtió en el Director Médico de la clínica que justamente lleva por nombre, sus dos apellidos.



Revolución estética



Aunque su especialidad está directamente ligada con venas y vasos sanguíneos, la clínica que diseño y lleva adelante está pensada "desde un campo general, integral y abierto para la medicina estética, no solamente Flebología y Linfología, donde toda patología puede abordarse desde su parte estética. Por ejemplo, se hacen tratamientos dermatológicos pero también dermatoestéticos, ginecología con ginecoestética que es una subespecialidad nueva y casi exclusiva en la provincia, entre otras especialidades''. Según define su línea de trabajo, "hacemos un abordaje integral, multidisciplinario y completo para el paciente, donde no vemos una enfermedad estética como un defecto o un problema, por así decirlo, sino como una enfermedad que no es asilada por lo tanto se trata lo funcional pero además lo estético. Esto significa que se busca, primero y fundamental, mejorar la salud de la persona, sin descuidar estética, su belleza''. Esto implica combinar conocimientos y tecnología de punta, algo que en la clínica en cuestión, es un factor fundamental.



"Estamos a la vanguardia de los tratamientos y novedades que hay en el mercado, inclusive aplicamos técnicas y tecnología exclusiva en toda la región de Cuyo, lo que nos posiciona como una de las mejores clínicas de tratamientos estéticos y problemas funcionales médicos estéticos, abarcando desde tratamientos faciales y corporales en general, pasando por una depilación definitiva hasta tratamientos para celulitis, reductores o para adelgazar, tratamientos de cicatrices, estrías, várices y arañitas, tratamientos para mejorar la funcionalidad sexual femenina y trastornos urinarios y todos los tratamientos de cada especialidad como es la dermatología, la cirugía plástica, la endocrinología en general. Proponemos, en cada caso, un tratamiento no invasivo o mínimamente invasivo y ambulatorio, sin internación ni cirugía'', explica.





Tratamiento único



Para tomar nota: en la clínica Mattar Spengler aplican un tratamiento exclusivo para tratar la celulitis, la flacidez y las arrugas superficiales faciales, con una técnica novedosa, de última generación. Es el llamado Venus Legacy, un equipo de radiofrecuencia, pulsos magnéticos y varipulse, que trabaja por sesiones ambulatorias. No es invasivo ni doloroso. Asegura muy buenos resultados. Especialmente en tensado superficial.



.Con la tecnología Frax Face, de radiofrecuencia fraxional, logran un tensado más profundo. Mientras que con la llamada Alquimia, puntas de diamantes con un sistema innovador que agrega nutrición e hidratación de la piel en el mismo tratamiento y con Spider, radiofrecuencia transdérmica para telangiectasias faciales, nevus rubí (lunares), cuperosis (estado de la piel ligado a problemas de microcirculación que afecta a los vasos sanguíneos de la piel facial), etc. Además son especialistas en rellenos con botox y ácido hialurónico.





.En el campo de la Flebología también tiene equipamiento exclusivo que combinado con un control exhaustivo a largo plazo, evita la recidiva. Entre otra aparatología cuentan con un ecógrafo Esaote con transductor de alta frecuencia para el diagnóstico de venas finas y superficiales, scaner infrarrojo Veomviewer para evaluar venas reticulares y guía de tratamiento, Transiluminación para la detección precoz de patologías venosas, Láser de diodo para procedimientos endovasculares y arañitas, Spider para tratamiento de arañitas de difícil resolución, anexo Cryo 6 que es un enfriador dérmico parar tratamientos sin dolor, entre otras.



.Entre otros adelantos, la clínica es centro de referente en la atención de la celulitis y patologías ligadas a la Flebología.



El dato



Con una pulcritud única, más allá de los detalles de buen gusto que hermosean cada espacio, la clínica está ubicada en Catamarca 358 sur, teléfonos 4-223331 y 4218033. Abre sus puertas de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 9 a 13.



Federico Mattar Spengler, como especialista en Flebología y Linfología, está al frente del centro de salud estética. El equipo médico lo completan Carla Sottimano (especialista en Ginecología y Ginecoestética), Rodrigo Castañeda (Endocrinología), Cecilia Chiappero (Cirugía plástica y estética), Guillermina Alaniz (Dermatoestética), María Laura Lillo (Nutrición) y Luciana Ventimiglia (Kinesiología estética-cosmetología).