Más de 12 millones de niñas, adolescentes, mujeres, varones trans y "no binaries" menstrúan en la Argentina pero existe "una profunda desigualdad" en el acceso a productos de gestión menstrual, aseguró Natalia Haag, directora de Testeo y Prevención de VIH de la organización Aids Healthcare Foundation (AHF).

Por el Día Internacional de la Higiene Menstrual, que se celebra hoy mismo, AFH remarcó la importancia de "incrementar la conciencia y promover políticas públicas para que cada persona que menstrúe tenga acceso a los implementos para un periodo digno y libre de estigma".

Si bien más de 800 millones de personas menstrúan en el mundo, a 500 millones se les niega el acceso a instalaciones seguras y a los productos sanitarios que ayudan a manejar sus períodos, con lo cual tienen consecuencias negativas en su estado de salud.

En la Argentina, la situación de las más de 12 millones de personas menstruantes "es de una profunda desigualdad, ya que no existen políticas públicas nacionales que garanticen el acceso de estos productos para todas las personas", advirtió Haag en diálogo con Télam, elevando a la vez el reclamo en plena efemérides.

Los obstáculos económicos en el acceso a productos de gestión menstrual, como toallitas, tampones, copas u otros, y los tabúes sociales sobre el tema, tienen consecuencias en la salud, educación y bienestar, señaló la especialista.

"No todas las personas tienen el acceso a baños y agua limpia para lavar y reutilizar productos como la copa menstrual, por lo cual es otra barrera más que profundiza la desigualdad de las personas menstruantes", puntualizó Haag. Y añadió que "si bien los productos de higiene menstruales son necesarios, no siempre terminan siendo prioritarios".

"Según la campaña realizada por #MenstruAcción y EcoFeminita en marzo del 2023, el gasto anual de menstruar utilizando toallitas es $10.915, y en el caso de los tampones de $12.146", remarcó la organización. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec indicaron que las mujeres enfrentan condiciones de desigualdad estructurales en su inserción económica ya que ganan un 28% menos en promedio que los varones, tienen trabajos más precarios y presentan mayores tasas de desempleo.

Esto lleva a situaciones donde muchas mujeres y niñas tienen que improvisar con materiales inadecuados, como trapos o papel, lo que vulnera su dignidad, aumenta el riesgo de infecciones y de problemas de salud.

El estigma social que sigue rodeando a la menstruación también impide que tengan un adecuado desarrollo escolar, profesional, emocional y social. "Sigue siendo tabú o da vergüenza mancharnos cuando estamos menstruando, cuando en realidad es un hecho biológico, nadie elige menstruar o no menstruar", dijo Haag. Y remarcó que "lo que profundiza este tabú es no hablarlo, porque no podemos visibilizar todos los problemas estructurales que enfrentamos las personas que menstruamos".

La falta de acceso a productos menstruales también es un problema frecuente en la región, ya que según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el 12% de las mujeres en América latina no puede permitirse adquirir productos de higiene menstrual.

Patologías ginecológicas

Afecciones ginecológicas benignas y patologías como tumores de mama y cuello de útero aumentan su prevalencia de acuerdo "a la edad y el segmento socioeconómico", advirtieron especialistas que pidieron prestar atención a las pautas de cuidado y hacer la consulta anual ginecológica en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora hoy domingo. La ginecóloga Mercedes Fiuza aseguró a Télam que los problemas ginecológicas más frecuentes en la Argentina son las alteraciones del ciclo, endometriosis y dolor menstrual, miomatosis (presencia de miomas o fibromas en el útero), quistes de ovario, infecciones y alteraciones hormonales. Aunque en su mayoría se trata de cuadros benignos.