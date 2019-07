Los tiempos agitados, el caos de la organización diaria, nuevos estereotipos y exigencias de la sociedad impactan en la alimentación. Con la tendencia alimenticia surgen algunas modas pasajeras y otras que, con el tiempo, pueden devenir en la creación de un nuevo trastorno alimenticio, hasta entonces desconocido. Este es el caso de la ortorexia, una nueva moda en la alimentación que consiste en la obsesión de comer 100% saludable.



Las redes sociales y la imagen de cuerpos idealizados, de comida saludable, de cuerpos fit y la obsesión por el ejercicio, entre otras prácticas, ha devenido en la formación de este nuevo trastorno que se ve cada vez más en los consultorios de nutrición y que afecta tanto a adolescentes como adultos.



La ortorexia es conocida como la nueva moda de la alimentación. Es un trastorno alimenticio que está "bien visto". Esta patología es parecida a la anorexia pero con la diferencia de que en la ortorexia tienen terror a comer cualquier alimento que no sea preparado por ellos, porque quieren comer "limpio", sin nada que para ellos sea "tóxico", sin nada que "enferme" según quienes lo padecen.



Quienes sufren este trastorno, en algunos casos suelen eliminar grupos enteros de alimentos. Y, así como en algún momento lo fueron las grasas, hoy le toca a los carbohidratos estar en el banquillo de los acusados.



"Tener un cuerpo sano no implica dejar de comer carbohidratos. Los hidratos de carbono son súper necesarios. De hecho es la fuente de energía y además actúa en la producción de serotonina, que es el neurotransmisor que influye en el sueño, el hambre y la motivación. Por eso al hacer dieta sin hidratos nos sentimos desmotivados, de mal humor y sin ganas de nada. Deben predominar los hidratos de mejor calidad como el arroz, papa, batata, choclo, legumbres, quinoa, harinas integrales", sostiene la licenciada en nutrición Agustina Murcho.



"Una persona tiene una vida sana cuando come sano, pudiendo disfrutar de lo que se come en las reuniones sociales, no teniéndole miedo a la comida", continúa Murcho, autora de los libros "Podemos comer de todo" y "Podemos querernos más".



Otro dato distintivo de este trastorno es que una persona con ortorexia no tiene conciencia de enfermedad. Su único tema de conversación es la comida y el ejercicio. Hasta se puede poner en riesgo su vida dado que empieza a aislarse y a pensar las 24 horas del día en que comer, en que cocinarse, dónde comprar la comida, en cómo poner excusas para no ir a eventos, etc. Esto afecta también la salud física por tantas restricciones, generando carencias de nutrientes.



Signos para identificar la ortorexia: El ejercicio y la comida condicionan la vida de la persona.



Evita ir a reuniones sociales por no poder comer lo que hay o por preferir hacer ejercicio. Es muy selectivo en los alimentos a consumir. Su único tema de conversación es la comida y el ejercicio.



Lleva adelante conductas atípicas. Ej. Llevarse la comida para su vuelo en avión. Habla de la comida como si "todo enferma".



Recomendaciones para tener un cuerpo sano: No realizar dietas para bajar de peso, sí cuando se sufre una patología. No privarse de ningún nutriente. Que predominen los alimentos mas nutritivos.



* Hacer ejercicio regular sin sobre exigirse. Disfrutar de los eventos sociales y comer lo que nos gusta.