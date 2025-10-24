El dispositivo que tocás más de 100 veces por día y está cubierto de microbios Diversos estudios revelan que el objeto más contaminado del hogar no está en el baño ni en la cocina. Lo usamos constantemente y puede albergar bacterias capaces de causar enfermedades.

Cuando pensamos en lugares llenos de gérmenes, lo primero que se nos viene a la cabeza suele ser el baño o la cocina. Sin embargo, hay un artefacto que supera ampliamente a ambos: el celular.

Aunque muchos creen que el control remoto es el principal imán de microbios, la evidencia científica apunta hacia el dispositivo que más tocamos a lo largo del día.

Según distintas investigaciones, tanto la pantalla como la carcasa del teléfono son hábitats ideales para bacterias, entre ellas algunas potencialmente patógenas.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tartu (Estonia) analizó los celulares de varios estudiantes y encontró altos niveles de contaminación bacteriana. En algunos casos, incluso se detectaron restos de materia fecal, una clara señal de mala higiene.

Por su parte, un trabajo publicado en la revista Nature demostró que los teléfonos móviles funcionan como verdaderos reservorios de microbios, entre ellos bacterias resistentes a los antibióticos y microorganismos asociados a enfermedades.

Diversos estudios demostraron que los celulares contienen más bacterias que cualquier otro artefacto y habitación de la casa.

La diversidad bacteriana presente en cada dispositivo refleja, además, los lugares por donde circula su dueño y con quién estuvo en contacto.

En 2022, otro estudio de la misma revista advirtió que los celulares pueden actuar como “plataformas microbianas peligrosas”, capaces de facilitar contagios en brotes epidémicos si no se limpian de forma adecuada.

Qué bacterias viven en tu celular

Bacterias de la piel: como Staphylococcus epidermidis, que normalmente viven en nuestro cuerpo.

como Staphylococcus epidermidis, que normalmente viven en nuestro cuerpo. Potenciales patógenos: Staphylococcus aureus y enterobacterias, que pueden causar infecciones.

Staphylococcus aureus y enterobacterias, que pueden causar infecciones. Microorganismos resistentes a antibióticos: sobre todo en celulares usados en hospitales.

sobre todo en celulares usados en hospitales. Contaminantes fecales: un claro indicador de mala higiene.

La pantalla táctil es la parte más sucia, porque está en contacto directo con los dedos, la grasa y la humedad, que facilitan la adhesión de bacterias.

Cómo limpiar correctamente tu celular