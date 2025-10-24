El grave error que casi deja ciega a una joven: se duchó con lentes de contacto La chica contrajo una infección por un parásito en el ojo y ahora enfrenta un tratamiento doloroso y prolongado.

Grace Jamison, una joven de 19 años, se encuentra viviendo una verdadera pesadilla: está perdiendo la visión después de que un parásito microscópico se metió en su ojo mientras se duchaba con lentes de contacto puestos.

Todo ocurrió cuando Grace, que residía en la República Dominicana, decidió bañarse sin sacarse los lentes. El agua, según contó, no era muy limpia y allí se encontraba el peligroso parásito: la acanthamoeba, responsable de una infección devastadora llamada queratitis por acanthamoeba.

Un parásito que puede dejarte ciego

La acanthamoeba es un organismo que suele encontrarse en el agua de lagos, pozos, duchas y hasta en el polvo. Si bien cualquiera puede infectarse, los usuarios de lentes de contacto tienen mucho más riesgo si no cumplen con las normas de higiene recomendadas.

Grace relató su historia en las redes sociales y el video se viralizó rápidamente. “Me estaba duchando con los lentes puestos y el agua tenía acanthamoeba”, explicó. “El tratamiento es muy intenso y doloroso. Tengo que ponerme gotas medicadas cada media hora o una hora, algunas con desinfectante de pileta y otros químicos para matar el parásito”.

Un tratamiento largo y doloroso

El proceso para combatir la infección puede durar entre seis meses y un año. Además, Grace deberá someterse a más tratamientos para intentar reparar las cicatrices y el daño que ya sufrió su ojo.

“Los síntomas de la acanthamoeba son brutales”, contó. “Hay mucho dolor en el ojo, mucho dolor de cabeza… causa ceguera, visión nublada… es muy difícil vivir así”.

El mensaje de Grace: “No subestimen el cuidado de los lentes”

A pesar de todo, Grace decidió usar su experiencia para advertir a otros sobre los peligros de no cuidar los lentes de contacto. “Por favor, lávense las manos antes de ponerse o sacarse los lentes. Cambien la solución cada vez que los usan. No duerman, no naden, no se duchen con los lentes puestos”, insistió.

La joven remarcó que muchas personas, ella incluida, “dan por sentado lo importante y maravilloso que es poder ver”. Su historia es un llamado de atención para todos los que usan lentes de contacto y creen que nada puede pasarles.