Anchipurac a cielo abierto: se viene una nueva jornada de astroturismo con un taller para niños

Lo que nació como una actividad extra para ocasiones especiales pasó a integrar la agenda habitual de eventos en el lugar. Se trata de las jornadas de astroturismo en el Centro Ambiental Anchipurac , en Rivadavia, que ahora se realizan una vez al mes. La próxima edición será el sábado 17 de octubre.

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Tal como se anunció desde la Secretaría de Ambiente , todos los meses habrá al menos una jornada de astroturismo en el Anchipurac debido al éxito de esta actividad educativa y recreativa.

En este marco, la nueva propuesta de astroturismo se realizará el próximo sábado 17 de octubre , destinada a acercar a las familias al conocimiento del cielo y el ambiente.

La actividad comenzará con una visita guiada y continuará con observación mediante telescopios y una charla astronómica para conocer detalles de los astros. También habrá degustación de vinos (con la guía de un sommelier), de licores artesanales y de chocolates. Pero, como la propuesta está pensada para toda la familia, también se llevará a cabo el taller infantil para que los más chicos descubran los secretos del universo y puedan aprender sobre astronomía de manera participativa.

La iniciativa forma parte de las actividades que vinculan educación ambiental, ciencia y recreación, y amplían las posibilidades de acceso de las familias sanjuaninas a experiencias educativas.

La jornada de astroturismo se realizará en dos grupos para que todos puedan disfrutar cómodamente de la actividad: el primero a las 19, y el segundo a las 19,30. El punto de encuentro será el Centro Ambiental Anchipurac.

Las reservas se realizan a través de Turismo en Contexto, al sitio indicado en la convocatoria o al teléfono 264 5429117.

La propuesta refleja una línea de gestión que busca acercar el conocimiento ambiental a la comunidad mediante experiencias concretas, vinculadas con la calidad de vida y el disfrute responsable del entorno.