Comercio Exterior y la ASJDI recibieron a una delegación académica de Barranquilla

La delegación de la Universidad de la Costa, de Barranquilla, recorrió instituciones de San Juan como parte del encuentro de cooperación con la Dirección de Comercio Exterior y la ASJDI.

San Juan recibió el martes 6 de octubre a una delegación de la Universidad de la Costa (CUC), de Barranquilla, Colombia, en el marco de un Encuentro de Intercambio y Cooperación Internacional organizado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Exterior y la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones (ASJDI).

La comitiva colombiana estuvo encabezada por Erika María Guzmán Arjona, docente acompañante y especialista en Negocios Internacionales y Logística Integral de la CUC, junto a un grupo de estudiantes de esa casa de estudios. También participó del encuentro Gonzalo Ponce, representante de la empresa Agro Comex.

Herramientas para la inversión productiva Durante la jornada, funcionarios provinciales presentaron las oportunidades de desarrollo e inversión de San Juan y pusieron en valor su potencial económico y productivo. La exposición estuvo a cargo de Gabriel Martín, en representación de la ASJDI, junto a integrantes del equipo de Comercio Exterior, quienes detallaron las herramientas disponibles para el impulso de proyectos productivos.

Desde la cartera productiva remarcaron que el encuentro permitió consolidar vínculos institucionales, intercambiar experiencias e incentivar futuras instancias de cooperación internacional y desarrollo de inversiones para la provincia.

Una delegación formada en comercio internacional La Universidad de la Costa es una institución privada con sede en Barranquilla, fundada en 1970 y con reconocimiento oficial como universidad desde 2012, que reúne cerca de 13.000 estudiantes. Entre su oferta académica se encuentra la carrera de Negocios Internacionales, orientada a la formación de profesionales en comercio exterior, logística internacional y procesos de internacionalización de empresas, el perfil que integró la delegación que visitó la provincia.