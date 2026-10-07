    • 7 de octubre de 2026 - 16:14

    El arte como expresión de fe: la Arquidiócesis de San Juan convoca a los artistas al "EPA en retiro 2026"

    La Pastoral Artística, de la Arquidiócesis de San Juan, invita a tres jornadas de formación y espiritualidad que buscan unir el arte con la evangelización.

    Se viene una nueva edición del Encuentro del Pueblo de Artistas (EPA), organizado por la Arquidiócesis de San Juan.

    Se viene una nueva edición del Encuentro del Pueblo de Artistas (EPA), organizado por la Arquidiócesis de San Juan.

    Foto:

    (Gentiñeza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Con la premisa de que el talento creativo es un camino privilegiado de encuentro con Dios, la Pastoral Artística de la Arquidiócesis de San Juan anunció la realización de una nueva edición del Encuentro del Pueblo de Artistas: "EPA en Retiro 2026".

    Leé además

    el ministerio de mineria recibio a 17 estudiantes de la unsj para sus practicas profesionalizantes

    El Ministerio de Minería recibió a 17 estudiantes de la UNSJ para sus prácticas profesionalizantes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    aprende a elaborar tus propios productos: la facultad de ingenieria de la unsj lanza la 4ta edicion del curso de cosmetica natural

    Aprende a elaborar tus propios productos: la Facultad de Ingeniería de la UNSJ lanza la 4ta edición del curso de cosmética natural

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El evento se llevará a cabo durante los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en las instalaciones de la Casa de Betania, ubicada en Avenida Libertador 6890 Oeste (Marquesado, departamento Rivadavia). La propuesta, de carácter abierto a toda la comunidad, está dirigida a personas mayores de 18 años con interés en el arte, ya sea que lo ejerzan de manera profesional, técnica, vocacional o simplemente por afición, y que sientan el llamado de explorar, expresar y poner sus dones al servicio de la fe.

    Un evento de la Arquidiócesis de San Juan para crear redes

    Surgido en el año 2022, el EPA nació como una iniciativa clave para integrar el arte y la misión evangelizadora dentro de la provincia. La edición 2026 vuelve bajo la modalidad de retiro y convivencia integral, priorizando momentos de oración, espacio para talleres prácticos y reflexión compartida.

    El padre Martín Nacusi, al frente de la Pastoral Artística, destacó el propósito central de esta convocatoria:

    "Este encuentro surge con el deseo de que artistas de todas las ramas del arte podamos encontrarnos y crear puentes, hacer redes, y conocernos en este clima de retiro donde nos formamos, rezamos y tenemos un espacio de talleres. El EPA busca capacitar a los artistas, que se encuentren con el gran creador y artífice de todo, que es el Señor. Y que de allí surjan iniciativas, proyectos y propuestas de evangelización con el talento que cada uno ha recibido y va desarrollando".

    Respecto al eje temático de este año, Nacusi remarcó: "A la luz de la fiesta de todos los santos, vamos a producir frutos de santidad. Que el arte refleje la belleza, el bien, la luz, todo lo que nos lleve a Dios y a crecer como una sociedad más justa y fraterna".

    Talleres con referentes y cupos limitados

    Durante las tres jornadas, los asistentes podrán formarse en talleres prácticos dictados simultáneamente por destacados referentes de la cultura y el ámbito pedagógico. Con el fin de garantizar un aprendizaje personalizado, cada disciplina contará con un cupo estrictamente limitado a 10 participantes.

    La grilla de talleres y sus capacitadores incluye:

    • Composición Musical: Joaquín Chávez
    • Títeres: Elena Santa Cruz
    • Escultura: Jorge Tarifa
    • Porcelana Fría: Loli Riera
    • Teatro y Danza: Lili Gutiérrez y Mariana Tudela
    • Poesía: Lili Scalia
    • Muralismo: Fernanda Baffa

    Debido a la superposición horaria de las capacitaciones, los interesados deberán indicar su disciplina de preferencia al momento de completar la ficha de inscripción.

    Guía de agenda y contactoEvento: EPA en Retiro 2026 – "Llamados a producir frutos de santidad"

    • Organiza: Pastoral Artística – Arquidiócesis de San Juan de Cuyo
    • Fechas: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026
    • Lugar: Casa de Betania (Av. Libertador Gral. San Martín 6890 Oeste, Marquesado, Rivadavia, San Juan)
    • Destinatarios: Personas mayores de 18 años con inquietud o vocación artística en cualquier disciplina.
    • Inscripciones e informes: A través del formulario digital de Google o mediante mensajes de WhatsApp al teléfono 264 530 4291.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    rawson: llega una nueva edicion del operativo gratuito de anteojos te veo bien

    Rawson: llega una nueva edición del operativo gratuito de anteojos "Te veo bien"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    recolectaron mas de 8 toneladas de basura electronica y pilas en una campana clave

    Recolectaron más de 8 toneladas de basura electrónica y pilas en una campaña clave

    Por Redacción Diario de Cuyo
    San Juan se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de Personas Mayores.

    La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina ya tienen fecha: conocé cuándo serán

    Por Fabiana Juarez
    el cielo sanjuanino sera escenario de una imperdible lluvia de estrellas y otras maravillas durante octubre

    El cielo sanjuanino será escenario de una imperdible lluvia de estrellas y otras maravillas durante octubre

    Por Celeste Roco Navea