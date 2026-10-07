El arte como expresión de fe: la Arquidiócesis de San Juan convoca a los artistas al "EPA en retiro 2026"

Con la premisa de que el talento creativo es un camino privilegiado de encuentro con Dios, la Pastoral Artística de la Arquidiócesis de San Juan anunció la realización de una nueva edición del Encuentro del Pueblo de Artistas: "EPA en Retiro 2026" .

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El evento se llevará a cabo durante los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en las instalaciones de la Casa de Betania , ubicada en Avenida Libertador 6890 Oeste (Marquesado, departamento Rivadavia). La propuesta, de carácter abierto a toda la comunidad, está dirigida a personas mayores de 18 años con interés en el arte, ya sea que lo ejerzan de manera profesional, técnica, vocacional o simplemente por afición, y que sientan el llamado de explorar, expresar y poner sus dones al servicio de la fe.

Surgido en el año 2022, el EPA nació como una iniciativa clave para integrar el arte y la misión evangelizadora dentro de la provincia. La edición 2026 vuelve bajo la modalidad de retiro y convivencia integral, priorizando momentos de oración, espacio para talleres prácticos y reflexión compartida.

El padre Martín Nacusi , al frente de la Pastoral Artística, destacó el propósito central de esta convocatoria:

"Este encuentro surge con el deseo de que artistas de todas las ramas del arte podamos encontrarnos y crear puentes, hacer redes, y conocernos en este clima de retiro donde nos formamos, rezamos y tenemos un espacio de talleres. El EPA busca capacitar a los artistas, que se encuentren con el gran creador y artífice de todo, que es el Señor. Y que de allí surjan iniciativas, proyectos y propuestas de evangelización con el talento que cada uno ha recibido y va desarrollando".

Respecto al eje temático de este año, Nacusi remarcó: "A la luz de la fiesta de todos los santos, vamos a producir frutos de santidad. Que el arte refleje la belleza, el bien, la luz, todo lo que nos lleve a Dios y a crecer como una sociedad más justa y fraterna".

Talleres con referentes y cupos limitados

Durante las tres jornadas, los asistentes podrán formarse en talleres prácticos dictados simultáneamente por destacados referentes de la cultura y el ámbito pedagógico. Con el fin de garantizar un aprendizaje personalizado, cada disciplina contará con un cupo estrictamente limitado a 10 participantes.

La grilla de talleres y sus capacitadores incluye:

Composición Musical: Joaquín Chávez

Joaquín Chávez Títeres: Elena Santa Cruz

Elena Santa Cruz Escultura: Jorge Tarifa

Jorge Tarifa Porcelana Fría: Loli Riera

Loli Riera Teatro y Danza: Lili Gutiérrez y Mariana Tudela

Lili Gutiérrez y Mariana Tudela Poesía: Lili Scalia

Lili Scalia Muralismo: Fernanda Baffa

Debido a la superposición horaria de las capacitaciones, los interesados deberán indicar su disciplina de preferencia al momento de completar la ficha de inscripción.

Guía de agenda y contactoEvento: EPA en Retiro 2026 – "Llamados a producir frutos de santidad"