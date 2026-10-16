El Arzobispado lanzó "Iglesias SJ", la plataforma para consultar horarios de misas y parroquias en San Juan

Encontrar una misa cerca de casa, ubicar una capilla o consultar los horarios de confesión en cualquier rincón de la provincia es ahora mucho más fácil. El Arzobispado de San Juan de Cuyo presentó "Iglesias SJ", una innovadora plataforma digital que reúne la información de las comunidades religiosas sanjuaninas para que fieles y visitantes puedan organizar su participación de forma rápida y sencilla.

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La herramienta busca solucionar un reclamo habitual de los feligreses: a diferencia del sistema anterior que exigía entrar al perfil individual de cada templo, la nueva interfaz permite realizar búsquedas dinámicas por nombre de la parroquia, barrio o departamento, además de indicar cuál es la celebración más próxima y cómo llegar al lugar.

La plataforma está disponible de manera gratuita a través del sitio web oficial arzobispadosanjuan.ar/iglesias. Al ingresar, los usuarios pueden consultar datos clave de cada comunidad:

Asimismo, la plataforma incluye un servicio de alto valor social e impulsado para emergencias: permite identificar la parroquia más cercana para solicitar asistencia espiritual a un familiar enfermo y brinda contacto directo con el Servicio Sacerdotal Nocturno para urgencias durante la noche.

Una de las principales ventajas técnicas de Iglesias SJ es que no requiere ocupar memoria descargando una app tradicional desde Google Play o App Store. Funciona como una Web App adaptable a cualquier smartphone.

Para sumarla como un acceso directo en la pantalla del celular, los pasos son muy sencillos:

Ingresar desde el navegador del teléfono a arzobispadosanjuan.ar/app.

Seleccionar la opción "Instalar la app" (o "Añadir a la pantalla de inicio").

Desarrollo local e información actualizada

El sistema fue diseñado y desarrollado localmente por José Miguel Illanes, integrante de la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado, mediante un trabajo articulado con las distintas comunidades parroquiales.

Para garantizar la confiabilidad de los datos, las parroquias pueden solicitar la actualización de sus horarios o sumar eventos especiales, los cuales son validados por la Oficina de Prensa antes de su publicación. Desde la institución adelantaron que en una segunda etapa la app sumará funciones para encargar intenciones y solicitar intenciones de misa de forma 100% digital.