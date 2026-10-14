El Servicio Penitenciario Provincial presentó cuatro nuevos programas de reinserción social

La propuesta impulsada por la Oficina del Organismo Técnico Criminológico busca abordar diferentes problemáticas de la población carcelaria mediante un trabajo interdisciplinario y profesional.

El Servicio Penitenciario Provincial dio un paso clave en la actualización de sus políticas de tratamiento carcelario con la presentación de cuatro nuevos programas de intervención criminológica. Desarrollados e impulsados por la Oficina del Organismo Técnico Criminológico, los proyectos incorporan herramientas profesionales e interdisciplinarias adaptadas a las necesidades específicas de la población penal.

La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir la reincidencia, promover la reinserción social y ofrecer a los internos recursos personales para la construcción de nuevos proyectos de vida lejos del delito.

Los cuatro ejes de intervención criminológica Cada uno de los programas diseñados cuenta con una metodología de trabajo específica, orientada a abordar factores claves de la conducta delictiva:

Mujeres y disidencias: Abordaje integral enfocado en las particularidades y necesidades de esta población.

Masculinidades sin violencia: Promoción de hábitos y patrones vinculares no violentos.

Delitos contra la vida: Intervención psicosocioeducativa especializada para personas condenadas por este tipo de crímenes.

Tratamiento de violencias sexuales: Abordaje interdisciplinario centrado en la problematización y prevención de estas conductas. Un enfoque profesional para la reinserción El trabajo se apoya en la planificación rigurosa, el seguimiento continuo y la labor activa de profesionales especializados en criminología, psicología y trabajo social. A través de este esquema, el penal provincial busca impulsar cambios sostenidos en las conductas de las personas privadas de la libertad.