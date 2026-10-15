Ingreso al Poder Judicial: cuándo y dónde será la prueba de ortografía

La evaluación se realizará entre el 20 y el 23 de octubre para quienes aprobaron dactilografía en la Primera Circunscripción Judicial.

Cada postulante deberá presentarse 15 minutos antes de su turno y concurrir obligatoriamente con el DNI.

El Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026 avanza hacia una nueva instancia. Quienes lograron superar la prueba de dactilografía en la Primera Circunscripción Judicial deberán presentarse la próxima semana para rendir el examen de ortografía.

El Poder Judicial confirmó que las evaluaciones comenzarán el martes 20 de octubre y se extenderán hasta el viernes 23, de acuerdo con los turnos asignados previamente a cada postulante. El listado completo con nombres, días y horarios ya puede consultarse a través del sitio web oficial.

Fecha, lugar y qué hay que llevar Para evitar inconvenientes, los aspirantes deberán tener en cuenta una serie de indicaciones antes de presentarse a rendir:

Fechas: desde el martes 20 hasta el viernes 23 de octubre.

desde el martes 20 hasta el viernes 23 de octubre. Quiénes rinden: los aspirantes de la Primera Circunscripción Judicial que aprobaron previamente la prueba de dactilografía.

los aspirantes de la Primera Circunscripción Judicial que aprobaron previamente la prueba de dactilografía. Lugar: Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, Entre Ríos 33 Sur, Capital .

Sede Académica Judicial, ubicada en el . Horario: cada participante deberá respetar el turno que le fue asignado.

cada participante deberá respetar el turno que le fue asignado. Presentación: deberán llegar 15 minutos antes del horario establecido.

deberán llegar del horario establecido. Documentación: es obligatorio concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) .

es obligatorio concurrir con el . Cronograma: el listado completo con nombre y turno está disponible en www.jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/ortografia/. Cómo continúa el concurso La prueba de ortografía representa una nueva etapa dentro del proceso de selección para ingresar al Poder Judicial sanjuanino y solamente podrán participar quienes hayan logrado superar la evaluación anterior de dactilografía.

El concurso tiene carácter eliminatorio, por lo que los aspirantes deberán aprobar cada instancia para continuar avanzando. Por ese motivo, desde el Poder Judicial recomendaron revisar con anticipación el cronograma oficial y verificar correctamente el día y horario asignados.