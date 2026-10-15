La Feria Educativa Itinerante de la UNSJ llega a Iglesia: conocé cuándo y dónde será

Para garantizar el derecho a la educación superior pública y libre de barreras geográficas, equipos de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) visitarán Iglesia para presentar a los estudiantes secundarios su oferta académica y los servicios estudiantiles.
La UNSJ pondrá en marcha el lunes 19 de octubre una nueva edición de la Feria Educativa Itinerante, una iniciativa pensada para acercar toda la oferta de carreras universitarias y servicios a los jóvenes que residen en los departamentos más alejados de la provincia. En esta ocasión llegará a Iglesia.
Información sin barreras geográficas
La propuesta busca que las y los estudiantes secundarios puedan informarse sobre sus opciones de formación futura sin necesidad de trasladarse a la Capital en una primera instancia. La actividad es coordinada de manera conjunta entre la UNSJ y el municipio de Iglesia.
Una comitivas integradas por docentes, estudiantes de las distintas unidades académicas y representantes de la Secretaría de Bienestar Universitario brindarán asesoramiento personalizado sobre las carreras disponibles, becas, comedores y herramientas de apoyo
Cronograma y sedes de la feria de la UNSJ a Iglesia
En esta ocasión, la Feria Educativa Itinerante de la UNSJ llegará a dos escuelas de Iglesia el próximo lunes 19 de octubre:
- Bachillerato Columna Cabot (Villa Iglesia): de 10 a 12.
- Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra (Rodeo): de 14 a 16.
Para mayor información se puede visitar la página web feriaeducativa.unsj.edu.ar