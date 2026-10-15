La Feria Educativa Itinerante de la UNSJ llega a Iglesia: conocé cuándo y dónde será

La visita de la UNSJ con la Feria Educativa Itinerante al departamento Iglesia se llevará a cabo el próximo lunes 19 de octubre.

La UNSJ llega a Iglesia con su Oferta Educativa Itinerante.

Para garantizar el derecho a la educación superior pública y libre de barreras geográficas, equipos de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) visitarán Iglesia para presentar a los estudiantes secundarios su oferta académica y los servicios estudiantiles.

La UNSJ pondrá en marcha el lunes 19 de octubre una nueva edición de la Feria Educativa Itinerante, una iniciativa pensada para acercar toda la oferta de carreras universitarias y servicios a los jóvenes que residen en los departamentos más alejados de la provincia. En esta ocasión llegará a Iglesia.

Información sin barreras geográficas La propuesta busca que las y los estudiantes secundarios puedan informarse sobre sus opciones de formación futura sin necesidad de trasladarse a la Capital en una primera instancia. La actividad es coordinada de manera conjunta entre la UNSJ y el municipio de Iglesia.

Una comitivas integradas por docentes, estudiantes de las distintas unidades académicas y representantes de la Secretaría de Bienestar Universitario brindarán asesoramiento personalizado sobre las carreras disponibles, becas, comedores y herramientas de apoyo

Cronograma y sedes de la feria de la UNSJ a Iglesia En esta ocasión, la Feria Educativa Itinerante de la UNSJ llegará a dos escuelas de Iglesia el próximo lunes 19 de octubre: