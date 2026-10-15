    • 15 de octubre de 2026 - 13:04

    La Feria Educativa Itinerante de la UNSJ llega a Iglesia: conocé cuándo y dónde será

    La visita de la UNSJ con la Feria Educativa Itinerante al departamento Iglesia se llevará a cabo el próximo lunes 19 de octubre.

    La UNSJ llega a Iglesia con su Oferta Educativa Itinerante.

    La UNSJ llega a Iglesia con su Oferta Educativa Itinerante.

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    (Archivo)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Para garantizar el derecho a la educación superior pública y libre de barreras geográficas, equipos de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) visitarán Iglesia para presentar a los estudiantes secundarios su oferta académica y los servicios estudiantiles.

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    La UNSJ pondrá en marcha el lunes 19 de octubre una nueva edición de la Feria Educativa Itinerante, una iniciativa pensada para acercar toda la oferta de carreras universitarias y servicios a los jóvenes que residen en los departamentos más alejados de la provincia. En esta ocasión llegará a Iglesia.

    Información sin barreras geográficas

    La propuesta busca que las y los estudiantes secundarios puedan informarse sobre sus opciones de formación futura sin necesidad de trasladarse a la Capital en una primera instancia. La actividad es coordinada de manera conjunta entre la UNSJ y el municipio de Iglesia.

    Una comitivas integradas por docentes, estudiantes de las distintas unidades académicas y representantes de la Secretaría de Bienestar Universitario brindarán asesoramiento personalizado sobre las carreras disponibles, becas, comedores y herramientas de apoyo

    Cronograma y sedes de la feria de la UNSJ a Iglesia

    En esta ocasión, la Feria Educativa Itinerante de la UNSJ llegará a dos escuelas de Iglesia el próximo lunes 19 de octubre:

    • Bachillerato Columna Cabot (Villa Iglesia): de 10 a 12.
    • Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra (Rodeo): de 14 a 16.

    Para mayor información se puede visitar la página web feriaeducativa.unsj.edu.ar

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