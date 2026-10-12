    • 12 de octubre de 2026 - 14:46

    Paso a paso: cómo solicitar actas de matrimonio en San Juan presencial y online

    El Ministerio de Gobierno informó los canales y plazos para la expedición de actas de matrimonio. Para residentes de la provincia, el trámite digital se resuelve en tres días hábiles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno de San Juan informó las modalidades y requisitos para gestionar las solicitudes de actas de matrimonio ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La gestión puede ser realizada por las personas interesadas, familiares con vínculo acreditado, profesionales matriculados u organismos públicos.

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    Las solicitudes pueden canalizarse tanto de forma presencial como a través de las vías digitales habilitadas según cada caso.

    Atención presencial

    Para quienes opten por el trámite de forma presencial, la atención se lleva a cabo de lunes a viernes, de 07:30 a 14:00 horas.

    Los interesados deben dirigirse a la Sede Central del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (ubicada en planta baja) o a cualquiera de sus delegaciones zonales.

    Canales digitales y plazos de entrega

    Las gestiones virtuales para la obtención de las actas de matrimonio se organizan de la siguiente manera:

    • Personas físicas residentes en San Juan: Tramitan la expedición a través del sitio web solicitudpartidas.sanjuan.gob.ar, obteniendo las copias de las actas en un plazo de 3 días hábiles.

    • Organizaciones y personas físicas de otras provincias: Deben enviar sus requerimientos al correo electrónico [email protected], con un plazo de entrega estimado entre 10 y 15 días hábiles.

    • Poder Judicial, Servicio Penitenciario y Comisarías: Remiten los pedidos institucionales al mail [email protected], con un tiempo de entrega de 7 a 10 días hábiles.

    Teléfono y consultas

    Para consultas adicionales sobre el trámite de actas de matrimonio, la repartición habilitó la línea telefónica 0264 4936836 y la plataforma web oficial registrocivil.sanjuan.gob.ar.

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