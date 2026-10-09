San Juan lanzó una Eco Ruta Turística con ocho espacios para descubrir la naturaleza

San Juan sumó una nueva propuesta a su oferta turística con el lanzamiento de la Eco Ruta Turística, un circuito que reúne ocho áreas protegidas y espacios de educación ambiental distribuidos en distintos departamentos. L a iniciativa, encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, apunta a poner en valor la biodiversidad provincial y ofrecer nuevas alternativas para quienes buscan experiencias vinculadas con la naturaleza.

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El lanzamiento contó con la participación del vicegobernador Fabián Martín; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; el secretario de Ambiente, Federico Ríos; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y otros funcionarios. El proyecto surgió del trabajo conjunto entre las áreas provinciales de Turismo y Ambiente, los municipios y los prestadores del sector.

La propuesta busca integrar en un mismo recorrido espacios naturales que hasta ahora se promocionaban de manera independiente. De esta forma, el circuito pretende facilitar su difusión y comercialización, ampliar las experiencias disponibles para los visitantes y generar nuevas oportunidades económicas en los departamentos que forman parte de la iniciativa.

La primera etapa del circuito incluye ocho sitios distribuidos en distintos puntos de San Juan, con paisajes, ambientes naturales y propuestas de educación ambiental.

Cuáles son los ocho lugares que integran la Eco Ruta Turística

• Parque Natural y Paisaje Protegido Loma de las Tapias, en Albardón y Ullum.

• Área Natural Protegida La Ciénaga, en Jáchal.

• Centro de Formación Ambiental Anchipurac, en Rivadavia.

• Faunístico, Centro de Rehabilitación, Educación Ambiental y Recreación Responsable, en Rivadavia.

• Paisaje Protegido Parque de la Biodiversidad, en Rivadavia.

• Paisaje Protegido Pedernal, en Sarmiento.

• Parque Provincial Presidente Sarmiento, en Zonda.

• Área Natural Protegida Valle Fértil, en Valle Fértil.

El circuito está pensado para familias, excursionistas, instituciones educativas y viajeros interesados en conocer los ambientes naturales de la provincia. Además de promover las visitas, busca fortalecer la educación ambiental y fomentar prácticas responsables para la conservación de los ecosistemas.

Más de 2,7 millones de hectáreas protegidas

La iniciativa se apoya en la diversidad natural de San Juan, que cuenta con más de 2,7 millones de hectáreas bajo protección, una superficie que representa más del 30% del territorio provincial. Según los datos difundidos en el marco del lanzamiento, la provincia tiene 22 Áreas Naturales Protegidas y cinco ecorregiones: Altos Andes, Puna, Monte de Sierras y Bolsones, Monte de Llanuras y Mesetas, y Chaco Seco.

En ese contexto, la Eco Ruta Turística busca convertir parte de ese patrimonio en una alternativa para el desarrollo del turismo de naturaleza. La propuesta combina conservación, recreación y conocimiento ambiental, con la expectativa de ampliar la actividad turística y favorecer a las economías locales.

Con este nuevo producto, el Gobierno provincial apunta a diversificar los recorridos disponibles para sanjuaninos y visitantes, al tiempo que promueve el cuidado de los espacios naturales y su aprovechamiento responsable.

Quienes quieran conocer más sobre los sitios incluidos y consultar los itinerarios disponibles pueden ingresar al portal oficial de turismo de San Juan: sanjuan.tur.ar.