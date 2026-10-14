Tres escuelas sanjuaninas se destacaron en un concurso con proyectos que transforman residuos en productos

Tres escuelas sanjuaninas se destacaron en la edición regional de Industria Inspira , el concurso organizado por el área Joven de la Unión Industrial Argentina (UIA) que reunió en Mendoza a 60 proyectos de escuelas técnicas y agrotécnicas de San Juan y Mendoza .

Las iniciativas premiadas se enfocaron en transformar residuos en productos con valor agregado, mediante propuestas vinculadas con la innovación, el cuidado ambiental y el aprovechamiento de los recursos locales.

El primer puesto fue para la EPET N.º 3, que presentó una investigación para desarrollar un biocuero a partir del alperujo de oliva, un residuo de la industria olivícola. También se destacaron la EPET N.º 9 de Ullum, con su propuesta de briquetas ecológicas, y la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino de Valle Fértil, que busca aprovechar la carne de cabras adultas descartadas de la majada para elaborar alimentos.

La actividad se desarrolló en la Nave Cultural de Guaymallén y convocó a estudiantes que expusieron sus ideas ante representantes del sector industrial. Debido a la cantidad de propuestas presentadas este año, la organización incorporó instancias regionales para seleccionar a los equipos que avanzarán a la etapa nacional, prevista en Buenos Aires.

El proyecto Biocuero, de la EPET N.º 3, propone obtener un biotextil similar al cuero vegetal a partir del alperujo, un subproducto generado durante el procesamiento de la oliva. La iniciativa busca convertir ese residuo agroindustrial en un material alternativo al cuero animal y sintético, con posibles aplicaciones en marroquinería, accesorios para mascotas y productos tecnológicos.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de SolFrut S.A., empresa que aporta la materia prima desde su planta de aceites y participa mediante un programa de mentorías. Además, los estudiantes realizan prácticas en las instalaciones industriales para conocer los procesos productivos y profundizar el desarrollo de su investigación.

Por su parte, la EPET N.º 9 de Ullum presentó Briket, un proyecto que apunta a fabricar briquetas térmicas a partir de aserrín, viruta, restos de poda, cáscaras de frutos y otros residuos de biomasa. El objetivo es desarrollar un combustible sólido para fogones, parrillas y estufas, como alternativa al uso de líquidos inflamables para iniciar el fuego.

El equipo se encuentra en una etapa de experimentación en la que evalúa distintas mezclas, la compactación de los materiales, la resistencia de las briquetas y su tiempo de combustión. De esta manera, busca determinar qué combinación ofrece mejores resultados para su posible utilización.

La tercera propuesta reconocida pertenece a la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino, de Valle Fértil. Bajo el nombre Agregando valor a las cabras de refugo, el proyecto plantea aprovechar la carne de animales adultos que se descartan de la majada para elaborar productos como jamones y salames.

La iniciativa también contempla un esquema de trabajo conjunto con los productores caprinos: la escuela se encargaría del procesamiento y luego acordaría con ellos la distribución de los ingresos. Además de generar valor agregado, el proyecto busca favorecer la renovación de los rodeos, mejorar el cuidado sanitario y contribuir a la recuperación de los campos.

El vínculo entre la educación técnica y la industria

La propuesta Industria Inspira busca que los estudiantes identifiquen problemáticas de sus comunidades y desarrollen soluciones a partir de los conocimientos adquiridos en las aulas. La investigación, la elaboración de prototipos y el aprovechamiento de materiales disponibles forman parte de un proceso que conecta la formación técnica con el mundo productivo.

Durante la jornada en Mendoza hubo charlas sobre emprendedurismo, diseño y desarrollo de productos, además de presentaciones ante representantes de la industria. Algunos equipos exhibieron sus productos de manera presencial, mientras que otros recurrieron a herramientas digitales para explicar sus propuestas y los procesos de elaboración.

“La educación técnica y agrotécnica les brinda a nuestros estudiantes herramientas para transformar los conocimientos en soluciones. Estos 35 proyectos en Industria Inspira muestran su capacidad para investigar, innovar y aprovechar los recursos del entorno, al mismo tiempo que se empiezan a vincular con el mundo del trabajo y la industria”, expresó la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes.

La delegación sanjuanina estuvo integrada por 120 estudiantes de 13 escuelas técnicas y agrotécnicas, de gestión estatal y privada. Los alumnos viajaron acompañados por docentes mentores, supervisores de las áreas técnica y agrotécnica y representantes de la Dirección de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación.

La evaluación estuvo a cargo de referentes de las uniones industriales de San Juan y Mendoza. Tras las exposiciones, se seleccionaron tres proyectos finalistas y se definió al ganador regional, que accederá a la instancia nacional en Buenos Aires para trabajar en el fortalecimiento de su propuesta. Los equipos que obtuvieron el segundo y el tercer puesto recibieron premios otorgados por la Unión Industrial de San Juan.