9 de Julio impulsa el desarrollo de nuevos emprendimientos

El desarrollo sostenido de 9 de Julio continúa consolidándose gracias a la llegada de nuevos proyectos que reflejan la confianza en la gestión municipal y en el potencial del departamento como polo de crecimiento en San Juan. En este marco, el intendente Daniel Banega mantuvo un encuentro con Claudio García, gerente general de la empresa Acer, quien estuvo acompañado por equipos técnicos para presentar el anteproyecto “Acer Go”, un ambicioso emprendimiento inmobiliario y comercial que marcará un importante hito en la infraestructura del departamento.

La iniciativa, que se ubicará sobre Ruta 20, a pocos metros del aeropuerto, contempla el desarrollo de un loteo para viviendas y un gran polo comercial con servicios de vanguardia, entre los que se destaca un hotel de características únicas en la provincia de San Juan.

La zona de implantación del emprendimiento cuenta con un entorno estratégico, donde ya conviven importantes infraestructuras como el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, estaciones de servicio, el propio cementerio municipal “El Parque”, la bloquera municipal, talleres y demás servicios.

Este corredor se ha visto fortalecido en los últimos meses por el intenso trabajo de limpieza, embellecimiento y mejoramiento realizado por la gestión municipal sobre la Ruta 20, generando un escenario favorable para la radicación de proyectos de gran magnitud.

El intendente y los representantes de la empresa coincidieron en la necesidad de continuar dialogando para establecer las condiciones que permitan avanzar en la concreción de este emprendimiento, que no solo enorgullece a los nuevejulinos, sino que también traerá consigo un impacto directo en la generación de empleo local, brindando oportunidades a la mano de obra del departamento.

Fuente: prensa Municipalidad de 9 de Julio