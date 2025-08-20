La Municipalidad de 9 de Julio informa que el próximo sábado 23 de agosto se llevará a cabo el festejo del Día del Niño en el Multideportivo Luciano Ozan, ubicado en la Villa Cabecera del departamento.
La celebración comenzará desde las 15 horas y contará con una amplia propuesta recreativa que incluirá:
– Shows en vivo
– Sorteos y premios
– Juegos deportivos e infantiles
– Chocolate y merienda
– Espacios de diversión y entretenimiento para los más pequeños
Para facilitar la participación de las familias, se dispondrán movilidades especiales hacia la Villa Cabecera, a partir de las 13.45 horas, desde los siguientes puntos:
– SUM Alto de Sierra.
– Plaza Fiorito (Virgen de Fátima).
– Ruta 20 – Florería Pacheco.
– Ruta 20 – Callejón Coria.
– Plaza Villa Las Rosas.
– Plaza Procesa Sarmiento – Las Chacritas.
– Plaza Barrio Taranto.
– Fabrica Dai – Rincón. Cercado/Dibella.
– Plaza Barrio Palmares.
– Barrio Cooperativa.
– Plaza La Majadita.
– Barrio Torino.
– Barrio 9 de Julio – La Majadita.
Este encuentro tiene como objetivo celebrar la infancia con un espacio de alegría, unión y mucha diversión para los más pequeños. Reafirma el compromiso municipal con la promoción de la inclusión, la integración y el desarrollo social, en este caso, de las infancias.