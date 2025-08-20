9 de Julio se prepara para el gran festejo del Día del Niño

La Municipalidad de 9 de Julio informa que el próximo sábado 23 de agosto se llevará a cabo el festejo del Día del Niño en el Multideportivo Luciano Ozan, ubicado en la Villa Cabecera del departamento.

La celebración comenzará desde las 15 horas y contará con una amplia propuesta recreativa que incluirá:

– Shows en vivo

– Sorteos y premios

– Juegos deportivos e infantiles

– Chocolate y merienda

– Espacios de diversión y entretenimiento para los más pequeños

Para facilitar la participación de las familias, se dispondrán movilidades especiales hacia la Villa Cabecera, a partir de las 13.45 horas, desde los siguientes puntos:

– SUM Alto de Sierra.

– Plaza Fiorito (Virgen de Fátima).

– Ruta 20 – Florería Pacheco.

– Ruta 20 – Callejón Coria.

– Plaza Villa Las Rosas.

– Plaza Procesa Sarmiento – Las Chacritas.

– Plaza Barrio Taranto.

– Fabrica Dai – Rincón. Cercado/Dibella.

– Plaza Barrio Palmares.

– Barrio Cooperativa.

– Plaza La Majadita.

– Barrio Torino.

– Barrio 9 de Julio – La Majadita.

Este encuentro tiene como objetivo celebrar la infancia con un espacio de alegría, unión y mucha diversión para los más pequeños. Reafirma el compromiso municipal con la promoción de la inclusión, la integración y el desarrollo social, en este caso, de las infancias.