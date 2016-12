Cuando creía que ya había quedado atrás el trauma que vivió tras perder su brazo izquierdo en un accidente doméstico en el 2014, volvió a revivir esa angustia. Ismael Sánchez, el nene de 9 de Julio al que un secarropa le amputó el brazo, volvió al quirófano.



Lo tuvieron que operar para extirparle parte del hueso del muñón luego de que se la infectara la piel que lo envuelve. El médico dijo que este tipo de trastorno es normal, pero que seguramente requerirá una nueva cirugía dentro de un par de años.



El dolor en la punta del hueso fue la primera señal de alerta. El cuadro generó mayor preocupación cuando del extremo del mismo comenzó a supurar un líquido blanquecino. ’Ismael lloraba de dolor y lo llevé a un centro de salud.



Ahí me dijeron que la piel y parte del hueso estaba infectada así que me derivaron al Hospital Rawson. Ahí me enteré que lo tenían que volver a operar. Fue volver a vivir todo de nuevo’, dijo Noemí Sánchez, la mamá de Ismael.



Gustavo Herrera, especialista que atendió y operó a Ismael el jueves pasado, dijo que la herida se produjo en primer lugar porque cuando lo operaron en el Garraham le dejaron el hueso en punta y no recto. El hueso creció pero la piel no, por lo que se generó la lesión.



’Es muy común este trastorno en los niños porque, con su crecimiento corporal, también crece el hueso amputado. Pero la piel no crece al mismo ritmo y puede lastimarse por la presión que sufre. Ahora a Ismael le dejamos el hueso recto, pero eso no significa que vuelva a sufrir el mismo problema’, dijo el traumatólogo.



El especialista agregó que luego del posoperatorio Ismael podrá volver a usar su brazo ortopédico. Ante este pronóstico la mamá del nene dijo que eso no será necesario porque en realidad nunca lo usó. ’La prótesis le resultaba muy pesada e incómoda por eso la usó sólo un par de veces. Ya está acostumbrado a manejarse con un solo brazo’, dijo la mujer.

Los hechos



21 Septiembre, 2014



Cerca de las 14,30 Ismael salió al patio donde su mamá estaba lavando la ropa. Quiso frenar el secarropas que estaba andando, introduciendo la mano. La fuerza del aparato le amputó el brazo.





22 Septiembre, 2014



Tras 12 horas de cirugía en el Hospital Garrahan, Ismael salió del quirófano con el brazo reimplantado. A las horas lo operaron nuevamente por un problema en las arterias.

23 Septiembre, 2014



Ismael, internado en Terapia Intensiva, empeoró gravemente. Los especialistas se determinaron que, para salvarle la vida, no había más opción que extirparle el brazo reimplantado.

13 Septiembre, 2015



A casi un año del accidente, Ismael recibió su brazo ortopédico. Gracias a eso pudo alzar por primera vez a su hermanito de 8 meses. Comenzó con un tratamiento de adaptación.