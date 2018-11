Hace dos días saltó a la luz que la nueva Reina de Capital, Daiana Padilla está acusada de robo y estafa. Ayer, la soberana capitalina se presentó junto a su abogado en la Justicia para pedir información sobre la causa. En este contexto, desde la Municipalidad de la Capital dijeron que seguirá siendo la dueña de la corona. El intendente Franco Aranda, dijo que respetarán el principio legal de inocencia y que hasta el momento seguía siendo la representante del departamento para la Fiesta Nacional del Sol 2019. "No queremos tomar una decisión apresurada", dijo el funcionario. Por su parte, la ministra de Turismo Claudia Grynszpan aclaró que no cambiarán los requisitos para que las candidatas se presenten. Esto, en relación a que en las redes sociales la gente solicitaba que se pida a las candidatas un certificado de antecedentes, para evitar estos escándalos.



"La decisión -de sacarle o no a Padilla la corona- también pasa por la Comisión de Reinas. Trabajaremos en conjunto", dijo Aranda y explicó que ellos hasta el momento no tienen la intención de que la Reina deje su lugar, a pesar del escándalo legal que la salpica. Al respecto, Grynszpan dijo que los municipios se hacen cargo de las soberanas hasta el 30 de noviembre y que son ellos los que deben tomar o no cartas en el asunto. A la vez remarcó que no aplicarán cambios en el reglamento. "Pero si cada municipio quiere agregar algún requisito, como pedir un certificado de antecedentes, están en todo su derecho", dijo la ministra.



Padilla, que recibió todo el apoyo de la Municipalidad de Capital, también dijo a través de su abogado, que no quiere dejar la corona. Es por esto, que ayer a las 12.40 estuvo, voluntariamente, en Tribunales. "Hizo valer su derecho de abstenerse a declarar", dijo el abogado de la joven, Leonardo Villalba y comentó que Padilla no estaba al tanto de que estaba involucrada en esa denuncia. A la vez, dijo pidieron acceder al expediente para pedir una indagatoria, para aclarar la situación de la Reina, quien niega haber participado del robo y la estafa. Además desmintió a Filomena Noriega, la abogada que desde el martes en la tarde dijo que representa Padilla y hasta se presentó en Tribunales ayer en la mañana (ver aparte).



La denuncia que la complica

Según fuentes judiciales la causa se inició por una denuncia de robo que se radicó en Semana Santa de 2017. El robo ocurrió en una casa de calle EEUU, en Capital. Las víctimas del robo denunciaron que les sustrajeron varias cosas, incluidas joyas y dos tarjetas de crédito (Data y Cencosud). Posteriormente, el propio damnificado averiguó qué compras se hicieron con sus tarjetas y descubrió que entre los días 15 y 17 de abril de 2017, se efectuaron por lo menos 6 transacciones. Supuestamente en un local comercial quedaron filmados Daiana Padilla y su novio (que es el papá de su hija). Ella firmó los comprobantes de la compra. En otros dos negocios, los comerciantes conocían a Padilla, su novio (de apellido Casiva) y a otro hombre de apellido Marinero; e informaron con nombre y apellido quienes hicieron las compras.



Fuentes de la Justicia dijeron además, que tras esta presentación de información, la Policía allanó las casas de todos, pero los objetos encontrados no fueron reconocidos por las víctimas del robo. En este contexto todos los involucrados presentaron un pedido de eximición de prisión, para ser indagados y no quedar presos. Ayer, desde la Justicia comentaron que llamarán a indagatoria a los acusados y pedirán la planilla prontuarial para resolver la situación de Padilla y los demás involucrados.



Otro escándalo en Capital

El caso de Padilla no es el primer escándalo de este tipo que debe afrontar una Reina departamental de Capital. En 2011, Gabriela Belén Sánchez García quien fue elegida como Virreina de Capital fue detenida por el hurto de más de 5.000 pesos en un local comercial dónde trabajaba. Finalmente, la joven en cuestión fue liberada puesto que no contaba con antecedentes. En ese momento, el municipio separó a la Virreina, para evitar que el escándalo fuera mayor. Esta decisión se tomó debido a que la joven había admitido el robo. Al igual que sucede ahora con Padilla, el caso de 2011 ocupó lugar en algunos medios nacionales.

Los abogados

Desde el martes en la tarde, la abogada Filomena Noriega dijo que representaba a Daiana Padilla. Incluso hasta ayer en la siesta habló con los medios sobre la causa. Sin embargo, el abogado Leonardo Villalba dijo que desde el mismo martes él es el defensor de la Reina. Es más, comentó que él la acompañó ayer al mediodía a que se presentara voluntariamente ante el juez Guillermo Adárvez, quien lleva la causa.