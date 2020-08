Los juegos llenos. En algunas plazas los chicos se amontonan arriba de los juegos para poder divertirse. Casi nadie lleva barbijo ni respeta el distanciamiento social establecido para prevenir eventuales contagios del coronavirus.

San Juan conserva un buen estatus sanitario y la circulación viral aún no afecta a la provincia. Sin embargo, aún hay actividades que no se pueden realizar, como lo es usar las plazas y sus juegos para la recreación. En este contexto, DIARIO DE CUYO recorrió algunas plazas de Capital para mostrar que aunque está prohibido, hay tardes en las que los espacios verdes están llenos de familias que disfrutan del sol y la diversión como si nada pasara. "No podemos tener un policía detrás de cada familia, en cada una de las plazas", dijo ayer al respecto Abel Hernández, subsecretario de Seguridad, y resaltó que apuestan a la responsabilidad de los sanjuaninos.

Los chicos a las corridas y empujones suben y bajan por el mismo tobogán en numerosas oportunidades. Las calesitas, los columpios y los sube y baja son usados por todos, y nadie se detiene a limpiarlos. De hecho, muchos esperan el turno para subir a un juego sin importar la distancia social y hasta sentados en el césped. Así, los chicos toman cada rincón de las plazas, sobre todo los fines de semana, cuando el clima acompaña. Pero los niños no van solos, todos llegan acompañados de adultos que con lonitas o sentados en los bancos de las plazas se relajan y comparten largos picnic bajo el sol, algo que también está prohibido a pesar de que en San Juan no hay casos autóctonos. Al ser consultados sobre las razones que los llevan a ser infractores, algunos papás dijeron que no sabían que estaba prohibido el uso de los juegos de las plazas y los espacios comunes, mientras que otros dijeron que aunque saben que están en falta lo hacen casi todas las semanas, para que los chicos "disfruten del aire libre".

"El compromiso que tuvimos durante el aislamiento obligatorio nos llevó a que hoy estemos en distanciamiento social, pero debemos seguir siendo responsables", dijo Hernández. Por otra parte, el funcionario comentó que a diferencia de otras actividades, el uso de las plazas no está habilitado porque son lugares en los que no se puede seguir la trazabilidad. "No podemos tener personas en cada juego para saber los datos de los niños y desinfectar cada espacio, a cada rato. Es decir, si alguien se contagia en una plaza no podremos contener el virus porque no sabremos quiénes estuvieron en ese lugar", concluyó.

LOS ADULTOS. En los bancos y en los espacios verdes los adultos acampan y comparten rondas de mates.

>> PROTAGONISTAS

MAMÁ - Plaza Belgrano

"Siesta por medio traigo a mis hijas a la plaza, siempre y cuando el clima acompañe. Esta plaza no es muy visitada por chicos, entonces no me parece peligroso que vengan a disfrutar del aire libre".

PAPÁ - Plaza Desamparados

"Siempre que podemos salimos con los chicos. Yo aprovecho para hacer ejercicios y mis hijos juegan al fútbol y se divierten de una manera diferente. No sabíamos que no se podía salir a las plazas de esta manera".

MAMÁ - Plaza Gertrudis Funes

"Sé que no se puede salir a la plaza con los chicos, pero la verdad que ya no sé qué hacer para entretenerlos. A ellos les hace bien salir a la plaza y trato de que cuando lleguen a casa se laven bien las manos".

MAMÁ - Plaza Di Stéfano

"Trato de que los chicos no se tiren al suelo ni se lleven las manos a la boca. Quizás es irresponsable, pero por ahora estamos tranquilos porque no hay muchos casos y los que son positivos, son importados".



Multas más duras

El Gobierno de San Juan decidió endurecer las multas para quienes ingresen a la provincia por huellas y pasos alternativos, quienes participen de fiestas clandestinas y por la aglomeración en restoranes. Además de hacer las multas más caras, se aumenta la cantidad de días en prisión para quienes no cumplan.



Relajamiento

Si bien el uso del tapaboca en lugares abiertos no es obligatorio, al principio de la cuarentena el 80% de las personas lo usaba. Hace unas semanas este medio publicó un nuevo relevamiento y sólo el 40% de las personas llevaba este elemento de protección colocado de manera correcta. La gente admitió estar relajada.