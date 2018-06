Reconocimiento. La Asociación de Comerciantes de Rawson premió como el padre más longevo a Cornelio Leo Leiva, quien compartirá hoy su día con seres queridos. Eligió vivir en San Juan hace 30 años, aunque no es de quedarse quieto. Ahora planea ir con su novia a Ushuaia y agradece el apoyo diario de sus hijas.

Con 90 años cumplidos el último 16 de septiembre, Cornelio Leonor Leiva está listo para disfrutar hoy de otro Día del Padre junto al grupo familiar y unos amigos, especialmente los del Centro de Jubilados Tercera Juventud. En algún momento se charlará de una particularidad de esta celebración, como haber sido reconocido por la Asociación de Comerciantes de Rawson, como el papá de más años.



Vecino de la Villa Echegaray, este bonaerense que vive su segunda etapa en San Juan se presenta como un colaborador de medios de comunicación y agrega que más de una sugerencia suya se publicó por ejemplo en DIARIO DE CUYO.



Ha vivido la felicidad de casarse y ser padre de Pablo, Adriana, Gabriel y Gloria. Y también la tristeza de enviudar y perder al hijo mayor, por una enfermedad.



Adriana, con quien comparte el techo, lo describe como una persona de una gran vitalidad. Don Leo -que confiesa que su segundo nombre fue un gusto que se dio su madre- llegó a San Juan para trabajar en la reconstrucción luego del terremoto de 1947 y con los primeros ahorros se compró el vehículo para transportar áridos. Regresó a Buenos Aires, con los dos hijos mayores y a los 60, ya viudo, decidió vivir nuevamente en San Juan. Elogia de la ciudad el ancho de sus veredas. Le siguieron las dos nenas, en distintas etapas.



Lejos está de vivir solamente de recuerdos. Ahora gestiona por la construcción de un parador techado para aguardar por el colectivo en Larraín y Rioja. Se moviliza en colectivo para hacer todos los trámites, sean en Rawson o en Capital.



Y con su novia -20 años menor- está planeando viajar a Ushuaia.



Adriana también muestra su felicidad por compartir la mesa del día de hoy con su padre: "Para mí simboliza muchísimo, por la Gracia Divina está sano y activo, con una mentalidad totalmente abierta, predispuesto a la vida, no se cierra para anda. Estoy muy feliz".



"La soledad no me hace bien. Para mí, vivir solo no es lo correcto", afirma el agasajado como la receta que aplica para sentirse bien y que lo reconforta especialmente para celebraciones como la de hoy.

Un reconocimiento que perdura



La Asociación de Comerciantes de Rawson realiza en los últimos años la campaña para homenajear al papá más longevo, promocionando con afiches en sus negocios adheridos el operativo de búsqueda, que en esta ocasión concluyó en Leo Leiva. Este premio se otorga una sola vez a quienes reconocen cada año.



Colaboraron con los regalos para el homenajeado en esta edición Carnicería Parra, Distribuidora García, Calzados Julieta, Todo Peugeot, Cerrajería 3 Llaves, Mundo Diseño, Café El Líbano, Nicky Estilista y Mitos.