Hace un año, la familia de Julieta Viñales atravesaba el peor día de su vida, al enterarse que la joven que se había sometido a una simple operación de amígdalas había fallecido. Los padres de la chica que tenía 18 años dudaron del procedimiento quirpurgico que recibió Julieta y denunciaron por mala praxis al cirujano Maximiliano Babsia.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Cyntia Aboal recordó aquellos días del año pasado y expresó: "Es una pérdida irreparable. Todos los días me levanto y me acuesto pensando en ella".

Julieta se operó de las amígdalas el lunes 10 de febrero del 2020 en una clínica privada y luego de unos minutos se fue a su domicilio en Rivadavia. El viernes 14 de febrero, la joven se descompensó y tuvo que ser asistida en el Hospital Marcial Quiroga. Por su parte, los padres de Julieta llamaron a Babsia para notificarle lo que estaba pasando porque tenía una hemorragia, por lo que vomitaba sangre. En este punto, la mamá de Julieta sostuvo que los profesionales del nosocomio le advirtieron al cirujano que debía entrar inmediatamente al quirófano. "Ellos se lo advirtieron y él decidió llevársela al Hospital Rawson", remarcó Cyntia, quien agregó que la causa está lenta porque durante el año pasado el sistema judicial también estuvo afectado por la pandemia.

Julieta estuvo internada en el nosocomio de Capital y allí sufrió una nueva descompensación por la que fue intervenida quirúrgicamente. Tras ser operada, padeció un paro cardíaco que acabó con su vida. "Ellos ya sabían que al haber pasado muchos minutos sin oxigenación, quedó en estado vegetativo. Nos patearon esa mala noticia", dijo con bronca. El 3 de marzo les comunican la terrible noticia: Julieta había muerto. Los interrogantes no cesaron en la cabeza de sus padres.

Cyntia Aboal dijo que junto a su marido Leonardo Viñales consultaron a un perito, quien les detalló que una fisura en la arteria carótida fue lo que provocó el paro cardíaco y que esa lesión se produjo durante la operación de amígdalas. "No sólo Babsia es responsable de la muerte de mi hija, hay irresponsabilidades secundarias que están en la causa", sentenció.

"No era una 'cascarita' como nos dijo Babsia. Aún no puedo creer lo que pasó. Me parece una pesadilla", destacó la mamá de Julieta.