Incesante búsqueda. Virginia Roquiel muestra una foto de su hijo, Cristian Santos, que fue visto por última vez el 10 de abril, subiendo a un colectivo con destino a Mendoza.

Justo el día que se cumple un mes que no volvió a ver a su hijo, Cristian Santos (22 años), Virginia Roquiel se enteró por los medios de comunicación que él viajó ese día en colectivo a Mendoza acompañado por otra persona, un dato que nunca le dijeron en la Policía y que tampoco pudo chequear. Incluso los portales de noticias publicaron fracciones de los registros de las cámaras del CISEM en la Terminal de ómnibus sanjuanina del pasado 10 de abril y a Cristian se lo ve caminando solo por el pasillo junto a los andenes. Virginia aseguró que intentó ayer confirmar ese dato en la Comisaría Primera, pero le dijeron que le llamaban después, algo que no sucedía al cierre de esta edición.



Así, un nuevo interrogante se suma a su dolor e incertidumbre por determinar dónde, y cómo, se encuentra su hijo.



"La verdad es que estoy totalmente desorientada con esa noticia, porque a mí no me dijo nada de eso la Policía local ni la federal. No sé que pensar", afirmó la mujer que vive desde hace 3 años y medio en San Juan.

Los medios publicaron que mi hijo viajó con otra persona. Pero eso no me lo dijo la Policía.

Cristian, hijo de una pareja anterior de Virginia, vino en septiembre, tratando de reordenar su vida. La madre contó que no para de repasar todo lo que puede recordar por si encuentra una pista, pero sigue siendo tarea imposible.



Cristian, cuando todavía vivía en Neuquén, le contó a su madre que estaba consumiendo drogas. Debido a que padecía también un problema de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) le pidió venir a San Juan para empezar una nueva vida. Y estaba cumpliendo con sus metas. "Estaba yendo a una psicóloga y también a una psiquiatra. Todos los días salía a caminar y justo un día antes estuvimos hablando que estudios comenzaría, si de preceptor acá en San Juan o de policía en Neuquén. Le dije que tenía mi apoyo en lo que decidiera".



A pesar que llevaba poco más de medio año en San Juan, Cristian ya había logrado tener un círculo de amistades. "Yo conocía a sus amigos, él mismo me los presentaba. Siempre que salía, avisaba, igual si se iba a demorar en regresar. O si se quedaba sin batería el teléfono, me escribía con el de un amigo. Incluso, le tenía que abrir el portón cuando volvía de noche. Nunca vi nada raro", recordó la madre.

La verdad es que ya no sé que pensar. Lo único que quiero es saber si está bien.

Virginia contó también que su hijo "es gay, pero no significaba para nada un problema la aceptación de su orientación sexual".



Ni siquiera hubo una discusión en los días previos. "La noche anterior estuvimos comiendo asado. El es vegetariano y nos hacíamos chistes. Le decíamos que no sabía lo que se perdía y él decía que íbamos terminar igual que las vacas", graficó la mujer.



Ahora, espera saber por las cámaras de la Terminal de Mendoza, si Cristian llegó hasta ese lugar ese día o si se bajó antes del colectivo. "No sé qué habrá pensado en ese momento. No le dijo a ningún amigo que estuviese cansado o molesto conmigo o con mi actual marido", afirmó la mujer. Y a un mes de aquel día, más que las respuestas a tantas preguntas, confesó que todo se resume a un punto: saber si está bien. "Si quiere venir y decirnos algo y luego seguir con su vida, pero que me dé una tranquilidad que él está bien. Acá lo estamos esperando. No le pido explicaciones, lo único que quiero es verlo y sentirlo, volverlo a tocar, nada más", culminó.

>> La búsqueda

El último registro

El pasado 10 de abril, Cristian Santos fue a una sesión con su terapeuta. Y nunca regresó a su casa en Marquesado. Las cámaras del CISEM registraron que Cristian subió a un colectivo con destino a Mendoza, minutos antes de las 14.

Tres provincias

Virginia Roquiel realiza una incesante búsqueda para tratar de saber dónde y cómo se encuentra su hijo. Además de hacerlo en San Juan, viajó en dos ocasiones a Mendoza y una a Neuquén, pero nadie le dijo que estuvo en contacto con su hijo.

Informe

Virginia aguarda por el resultado de la verificación de las cámaras de la Terminal de Mendoza de ese día, para tener nuevas pistas. Podría saberse si llegó hasta ahí, o si se bajó antes. Si estuvo solo, si viajó con otra persona o se encontró con otra gente.