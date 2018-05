Una mamá que envía su hijo al jardín del ENI N° 28 del barrio Güemes se topó con una inesperada reacción por parte de las autoridades del establecimiento cuando le dijeron que no podía quedarse porque no había asistido con su DAI (Docentes Auxiliares Integradores) que se encuentra enferma.

Indignada, la mujer tuvo que volverse con su hijo y expresó su furia en redes sociales. "Que no dejen entrar a tu hijo al jardín porque su DAI no asiste por problemas de salud indigna !!! Feliz semana de los jardines!!! Por más inclusión no caridad !! Hoy volvimos a casa con amargura y la comidita para compartir!!", dijo en su cuenta de Facebook.

El caso pronto se multiplicó en las redes sociales y llegó a oídos del Ministerio de Educación de la provincia quien explicó que lo que hicieron en la escuela no está permitido.

María Erima Garrido, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación

"No pueden prohibir el ingreso al alumno por más que la DAI no pueda concurrir", dijo a radio La Red María Erima Garrido, directora de Educación Especial. Ahora, las autoridades de Educación convocaron a los directivos de la escuela y a la mamá del nene.