La abogada María Filomena Noriega salió a defenderse luego de que un par de colegas anunciaran que llevarán a la Justicia su polémico spot publicitario. Sin mencionarlos, aludió que sufre "persecución" porque es mujer.

"Hay una persecución a nivel género", dijo Noriega y aclaró que lo reflejado en el video "son situaciones que se dan en la vida cotidiana".

Por otro lado, indicó que el spot se hizo para ponerlo a aire en un programa de TV local "después de las 22 horas, en horario de protección al menor".

"Nosotros no hemos querido herir sensibilidades de ningún tipo. Simplemente recreamos situaciones que se dan en la vida cotidiana", insistió.

Y agregó: "Me pongo enteramente a disposición de la justicia, que me investiguen lo que me tengan que investigar".

El spot se comenzó a viralizar en la noche del sábado. Noriega se convirtió en tendencia en las redes sociales y fue uno de los temas más comentados en Twitter.

El revés para la abogada llegó esta mañana, cuando familiares de víctimas de accidentes de tránsito de San Juan, nucleados en dos asociaciones, anunciaron que pedirán que se investigue si lo reflejado en el video constituye alguna violación al Código Penal.

Es que la primera escena muestra a un conductor joven, sin cinturón de seguridad y que utiliza su celular mientras maneja. Tras atropellar a una persona, su primera y única reacción es “llamen a la Noriega”.

“Es una burla a nuestro trabajo. Quienes hemos perdido un familiar sabemos el dolor que significa, esa imagen es chocante y morboso”, dijo Paula Liuzzi, representante de la Fundación Estrellas Amarillas.

“El video muestra con mucha liviandad de las consecuencias de algo así, se lo toma como si fuera una gracia y claramente, no lo es”, agregó Patricia Guzmán Vega, que lleva años viviendo con el dolor de haber perdido a su hermano en un accidente por culpa de un conductor ebrio y años más tarde de su madre, en otro siniestro.

Los abogados César Jofré y Maximiliano Páez Delgado, junto a representantes de organizaciones que criticaron a Noriega.

César Jofré y Maximiliano Páez Delgado, son los abogados que se presentarán en la justicia para que se investigue si su colega incurrió en un delito con el spot. “Entendemos que su conducta es poco ética y veremos si se viola el Código Penal. Hay una deshumanización del abogado, los profesionales no actuamos de esa manera. Nos sentimos ninguneados, no se puede dar el mensaje “de hacé cualquier cosa que yo te defiendo”, dijo esta mañana Jofré.