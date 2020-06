Si bien la actual conducción del Foro de Abogados había presentado un protocolo sanitario en la provincia para poder realizar la elección de vicepresidente y de tres directores, el pedido va camino a ser rechazado, según reconocieron en la institución y en el Gobierno. ¿El motivo? La premisa que se viene sosteniendo en el escenario de la pandemia por el coronavirus: evitar la aglomeración de personas. Ante el inminente dictamen del Comité Covid-19, en la entidad hay coincidencia en que deberá haber una ley para modificar la norma que justamente ordena llevar adelante el comicio. Por ende, debería haber una suspensión, lo que también desencadenaría la prórroga de mandatos. Y tal proyecto debería salir por una ley de necesidad y urgencia del Ejecutivo o por la presentación de un diputado o bloque legislativo para que la iniciativa sea tratada y aprobada por la Cámara, indicaron fuentes oficiales. El primer punto, no obstante, es el que menos chances tiene, agregaron.

De acuerdo a su normativa, el Foro de Abogados tiene su elección en la primera quincena de agosto y en el transcurso de este mes se debe efectuar la convocatoria. Por eso en la institución esperan con ansias la resolución del Comité Covid-19. El presidente del Foro, Gustavo Giaccagli, había presentado un protocolo sanitario para poder realizar el comicio, en cual contempla la utilización de más edificios para poder votar, una mayor cantidad de urnas y la sugerencia de horarios para los matriculados a la hora de sufragar. Pero la iniciativa enfrenta el freno del decreto de necesidad y urgencia presidencial, que rige en todo el país, el cual limita la reunión masiva de personas.

Giaccagli señaló que esperan la resolución de la provincia y, en el caso de que fuera negativa la posibilidad de llevar adelante el comicio, se reunirá el Directorio y el Tribunal Electoral para dar a conocer la decisión del Ejecutivo y "veremos cómo continúan los mandatos", manifestó el titular del Foro. Además, expresó que, en el caso de un rechazo, "la ley se puede modificar por otra ley y la única que lo puede hacer es la provincia". Desde el sector rival, llamado Foro Independiente, uno de sus miembros, José Becerra, explicó que la salida es a través de una "ley que suspenda la aplicación de los artículos que establece la asunción de autoridades y prorrogue los mandatos en ejercicio".

La renovación estaba prevista en septiembre para los puestos de vicepresidente, que hoy ocupa Sergio Saffe, y de tres de los cinco directores: Rubén Lloveras, Lorena Navarro y Franco Gabri. La elección es clave, no sólo porque se ponía en juego el segundo cargo de jerarquía, sino también la mayoría en el Directorio, el órgano que toma las decisiones. Además de manejar la matrícula de los abogados, el Foro tiene su cuota de poder, ya que sus representantes se sientan en la mesa de discusión con la Corte de Justicia para consensuar temas ligados al trabajo judicial y tienen contacto con otros poderes del Estado e instituciones para firmar convenios para sus asociados, entre otros puntos. Si el comicio avanzaba, para la contienda se anotaba la Agrupación de Abogados Justicialistas, el sector que ha ganado en las últimas cinco elecciones; el espacio del Foro Independiente, que supo detentar el poder en la entidad, más otro grupo de la expresidenta Marianela López.

PROTOCOLO

El Foro de Abogados había presentado ante el Comité Covid-19 de la provincia un protocolo para poder llevar adelante la elección en agosto. Lo hizo tomando todos los recaudos necesarios respecto a distanciamiento y cuidado sanitario de los profesionales. Según había indicado el presidente, el objetivo es incrementar la cantidad de urnas para la votación, llevándolas de cuatro a ocho. Además, que la sede de la institución no sea el único lugar para la votación, ya que se le pedirá a la Corte de Justicia el uso del edificio 25 de Mayo y el flamante Anexo Mitre. Por otro lado, la entidad que nuclea a los profesionales propuso que se amplíe el horario de votación, de 8 a 18 horas (antes era hasta las 14). Un punto clave es que, según había dicho Giaccagli, está prevista una comunicación por mail a cada abogado para indicarle un horario tentativo de votación, para así evitar que se genere amontonamiento en las urnas.

No obstante, fuentes oficiales manifestaron que no habrá una aprobación del protocolo, dado que no hay intenciones de que se lleve a cabo un acto electoral por la cantidad de gente que se suele mover. La decisión se basaría en lo dispuesto por el decreto presidencial.



Otra institución

La UNSJ suspendió su calendario electoral y, por ende, la votación, la cual debía hacerse este mes. Por eso, el Consejo Superior decidió la prórroga del mandato de las autoridades, lo que se refrendará (o no) hoy en la Asamblea Universitaria.



Un partido

El Partido Bloquista enfrenta este año la renovación del Comité Central. El mandato de la presidente Graciela Caselles vence en noviembre, por lo que en la fuerza política entienden que antes de esa fecha podrán llevar adelante el comicio.