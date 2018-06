Las redes se encendieron con todo tipo de comentarios después de que alumnos del colegio Carlos Pellegrini, en Buenos Aires, le pusieran un pañuelo verde al busto de Domingo Faustino Sarmiento en medio de una toma en apoyo al proyecto de legalización del aborto, que tratará el miércoles la cámara de Diputados. Pero, ¿qué opinaría el prócer si tuviera la posibilidad? Tres conocedores de la obra del sanjuanino considerado Maestro de América, dieron su punto de vista al respecto.

Luis Eduardo Meglioli –Periodista especializado en historia

"Él siempre trabajó por la libertad de la mujer. Por eso estimo que hubiese aprobado la medida, pero con los tres supuestos más importantes: en caso de que corra peligro la madre, de que haya violación o en casos de malformaciones importantes del feto. A mí me parece que como era él, tan puntilloso, votaría a favor del aborto con esos tres supuestos, que están en Europa y él los hubiese conocido. Cabe recordar que Sarmiento fue el primero que quiso que la mujer se educara, hizo la primera escuela para mujeres en San Juan. Y tanto en su rol de gobernador como en los de legislador y presidente quiso, no sólo el alfabetismo, sino también que la mujer tuviera su lugar. Entonces, un hombre que quiere que la mujer tenga libertades, que quiere que se eduque, no puede estar a favor de una ley antiabortista".

Eduardo Carelli – Historiador

"Es muy difícil traspolar a la actualidad lo que pensaría Sarmiento. Lo que sí sabemos es lo que hizo en su época. Él tenía una política muy clara en cuanto al tema del crecimiento demográfico del país, porque se topó con un país que estaba esencialmente vacío. Poco después de convertirse en presidente, Sarmiento realiza el primer censo nacional. Entre otras cosas, ese censo permitió descubrir que, por ejemplo, Chile tenía más habitantes que Argentina, siendo que Chile era una pequeña franja de terreno, que no tenía la extensión actual. Entonces, a partir de su política demográfica, de su política de crecimiento poblacional, que para él era determinante para el crecimiento de un país, es probable que en ese marco él se hubiese opuesto al aborto. Yo no me puedo poner en el lugar de Sarmiento con respecto a temas de valores, de la defensa de la vida, no sé qué hubiese pensado. Ahora, por su obra de Gobierno evidentemente se nos invita a pensar que se hubiese opuesto ante la necesidad que tenía el país de poblarse".

Arturo Sánchez - Responsable a cargo de la Casa de Sarmiento

"Sería muy difícil ponerse en el lugar de él con un tema tan complejo y avanzado para su época e inferir qué hubiese pensado. Pero él creía siempre en la ciencia y que el avance era imparable. No hay escritos de Sarmiento sobre el tema, desgraciadamente. Sí puedo decir que tenía un pensamiento progresista para su época, que transgredía lo conservador. Y también le dio siempre un lugar preponderante a la mujer. Él hizo un viaje a través de África, Europa y Estados Unidos y visitó Argelia. Allí encontró una tribu y observó, ya en esa época, las diferencias entre el hombre y la mujer. Decía que las mujeres siempre iban caminando detrás del hombre, que las apartaban de todos los temas vinculados a conversaciones culturales e intelectuales y que prácticamente las veían como objetos de reproducción. De ese viaje el salió con una frase que decía: 'Se puede medir el grado de civilización de un pueblo según el rango social que las mujeres ocupan en él'. Por eso, cuando Sarmiento es Presidente y crea el sistema de educación pública, gratuita y laica, va a abrir las puertas de educación a la mujer. Creía que tenían que tener las mismas posibilidades de educación que los hombres".