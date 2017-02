Visiblemente emocionada, Abril Oyola, la nueva Reina Nacional del Sol, aseguró que la tarea social será primordial durante su reinado y aclaró que su mayor atributo es la “bondad”.

“Es un orgullo gigante. No me puede haber tocado una mejor compañera (en referencia a la virreina electa), nuestro mayor atributo es la bondad. Vamos a recorrer la provincia para conocer sus necesidades, no queremos pasar desapercibidas”, afirmó.