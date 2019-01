Diferentes usuarios de las redes sociales compartieron un cartel con información sobre una supuesta agresión que ocurrió en el salón Palmares, ubicado en Chimbas, por parte de Federico Amin, el cantante del conocido grupo de cumbia pop Pijama, hacia su novia Josefina Robins.

Según lo que decía la imagen, Amin habría golpeado a una mujer en el estacionamiento de dicho lugar y que la joven pedía ayuda pero que seguridad del salón se lo impidió.





En cuestión de minutos, las redes sociales se hicieron eco del supuesto hecho y diferentes personas compartieron el cartel que relataba lo que habría ocurrido en una fiesta.

Este miércoles, la novia del cantante de la reconocida banda sanjuanina, Josefina Robins, utilizó su perfil para explicar lo que ella protagonizó, escrito que Amín compartió en su muro. "Quiero pedir por favor que se deje de difundir la publicación referida a Federico Amin del salón Palmares en Año Nuevo. Yo soy la que estaba en el estacionamiento y en ningún momento me golpeó, ni ese día ni nunca", resaltó.

Posteriormente, sostuvo que "fue una simple discusión de pareja" y que ella se alteró. "En ningún momento pedí ayuda y tampoco es cierto que el guardia 'permitió' que me fuera como una víctima, yo sola quise irme del lugar", amplió.

Robins insistió en que "no divulguen cosas que no son ciertas" y repitió que "en ningún momento fui golpeada". Por último, dijo que "me están haciendo mucho daño a mi, a él y a la gente que me quiere".