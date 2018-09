Desolado. Escuelas, la ciudad y el Centro Cívico fueron algunos de los lugares que lucieron prácticamente vacíos durante la jornada de ayer.

Ayer se realizó el 4to paro general contra el Gobierno nacional y en San Juan, la adhesión no fue tan fuerte como en Buenos Aires. Según un relevamiento realizado por el Ministerio de Educación, en esta provincia el ausentismo de docentes y trabajadores no docentes fue en promedio del 34% en las escuelas, mientras que en la Administración Central fue de alrededor del 39%, según datos oficiales. Lo que sí paró al 100% e hizo que la protesta repercutiera en varios rincones sanjuaninos fue el transporte público de pasajeros.



Las escuelas casi vacías, las calles céntricas con poquísimo movimiento y las paradas de colectivos desoladas fueron algunas de las postales que se vieron durante la jornada de ayer en la provincia. Al cierre de esta edición, aún no se sabía si se iba a descontar o no el día a las personas que se adhirieron a la medida de fuerza.



El paro en los establecimientos educativos comenzó el lunes en la tarde, cuando alcanzó el 17% de adhesión. Sin embargo, ayer esa cifra aumentó notablemente según los datos del Ministerio de Educación, quien no discriminó entre quienes se sumaron a la medida de fuerza y quienes se ausentaron por falta de colectivos. La cifra oficial de acatamiento, en promedio, fue del 34%, pues hubo ausentismo en Nivel Inicial (25%), Educación Especial (55%), Secundaria Orientada y Artística (50%), Nivel Primario (32%), Gabinetes (12%), Educación Privada (13%) y Educación Técnica (52%). Desde la otra vereda, desde los gremios de UDAP y UDA, no informaron las cifras de acatamientos, mientras que desde Sadop (de escuelas privadas) dijeron que en promedio fue del 50%. En relación a Educación, las facultades también pararon. Desde Adicus informaron que el paro fue de casi el 100% en la UNSJ.



En otros de los rincones de la provincia que el paro se hizo notar fue en la Administración Central, sobre todo el en Centro Cívico. El secretario de Gestión Pública, Andrés Rupcic, confirmó que el ausentismo de personal en el Centro Cívico fue del 39%. Es decir, que el panorama fue similar al de la última medida nacional. En las oficinas de la Obra Social Provincia (las centrales y en las del Centro Cívico), la adhesión fue casi total, mientras que en la Justicia se trabajó normalmente, según Sebastián López, de la Unión Judicial San Juan.



El comercio fue otro de los sectores que se adhirió al paro nacional de ayer y San Juan no fue ajeno. A pesar de que en la ciudad y en algunos departamentos hubo locales que permanecieron cerrados, desde la Cámara de Comercio comentaron que el acatamiento no fue alto. Según Hermes Rodríguez, presidente de esta Cámara, en Capital la adhesión fue del 5%; en Chimbas, del 15%; mientras que en Rawson, Caucete, Pocito y Rivadavia fue del 10%.



Por otra parte, el sindicato de las estaciones de servicio también se sumó a la medida de fuerza. Víctor Menéndez, titular de este sindicato, dijo que ellos dieron libertad de acción, pero que el paro fue "pobre". "El acatamiento fue del 40%, porque la gente necesita trabajar", dijo.

ESTRATEGIAS PARA NO FALTAR



El paro de colectivo fue total. Esto repercutió directamente en muchos sanjuaninos a los que se les complicó llegar a sus puestos de trabajo. Es por esto que muchos usaron estrategias para no ausentarse de sus empleos, sobre todo pensando en el presentismo que podían perder. "Yo me fui a dormir a la casa de mi mamá que me queda cerca del trabajo", "vine caminando y me voy en remís", "caminé más de 30 cuadras porque no tuve opción" y "pedí una bicicleta a mi hermano para llegar hasta el trabajo" fueron algunas de las estrategias que pusieron en juego. Además, según trabajadores del comercio y otros del Centro Cívico hubo sanjuaninos que compartieron el gasto de un remís con sus compañeros de trabajo y hasta algunos llegaron a sus empleos gracias a algún vecino solidario.

Protagonistas

JOSÉ VIVARES Albañil

"Necesitaba comprar algunos materiales hoy sí o sí y no me quedó otra que venir en bicicleta. No vivo tan lejos, pero para caminar es bastante y yo siempre me manejo en colectivo. La verdad que se me complicó con el paro de hoy".

NATALIA POBLETE Ama de Casa

"Vivo en Iglesia y hoy vine a hacer todos los trámites a la ciudad. Un familiar me prestó una moto para movilizarme porque no tengo auto. Lo único bueno es que pude hacer todo y mucho más rápido que otras veces porque no hay gente".

LAURA DÍAS Empleada de comercio

"Soy de Chimbas y siempre vengo hasta el centro en colectivo. Hoy me vine con un vecino que trabaja cerca. No sé cómo hubiera hecho si él no me traía. Mis compañeros algunos se vinieron caminando desde lejos, porque no tenían opción".