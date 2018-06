Larga espera. Desde hace unas semanas, en el hospital dejan que la gente espere, en la madrugada, dentro de una de las salas para que no pase frío. Algunos llegan al hospital a las 3 de la mañana.

Con el objetivo de descongestionar los hospitales centrales y para que la gente no madrugue y haga largas filas para ser atendida, el Ministerio de Salud aplicó a lo largo de los años diferentes estrategias para la programación de turnos. Sin embargo, el eterno problema persiste. Además, construyó, remodeló o refuncionalizó al menos 7 hospitales y tres centros de salud en toda la provincia, pero los sanjuaninos siguen esperando durante horas, en plena madrugada, para conseguir un turno en el Hospital Rawson. En este contexto, desde el ministerio admitieron que el Protur, el actual sistema de programación de turnos, fracasó y dijeron que por eso aplicarán un nuevo sistema informático con el que intentarán ponerle fin a las largas filas. Además de admitir que el Protur fracasó, los funcionarios de salud consultados reconocieron que las largas filas en la madrugada, en el hospital Rawson, es una de las mayores deudas pendientes que tienen. Ayer, antes de que saliera el sol, DIARIO DE CUYO recorrió el Hospital Rawson. Ahí los pacientes comentaron sus historias y dijeron que hay algunos que esperan desde las 3 de la mañana poder conseguir un turno y que en muchas ocasiones esa espera es en vano.



Hace casi dos años, el Ministerio de Salud lanzó el Protur. Sin embargo, este programa no es muy utilizado y tampoco es del todo eficiente. Sucede lo mismo que con los 0800 que se aplicaron años anteriores y tampoco dieron resultados; y las filas siguieron. Alina Almazán, directora de Planificación de Salud Pública, dijo que la gente no utiliza el Protur. "Hay una cuestión cultural. Se piensa que en el hospital hay mejores médicos, hay desinformación de los especialistas que atienden en la periferia y la mayoría de los colectivos deja a la gente en el Hospital Rawson y hace que sea más fácil llegar ahí", dijo Almazán. Lo mismo admitió Roberto Correa, el secretario Técnico de Salud. "Estamos intentando revertir esta situación, pero el Protur no da buenos resultados. Las filas en los hospitales son históricas", dijo Correa y agregó que la gente prefiere ir al Hospital Rawson en vez de programar un turno, en el centro de salud más cercano a su domicilio.



Otro de los que admitió que Protur no está funcionando como corresponde es Guillermo Benelvaz, secretario de Coordinación Administrativa Financiera de Salud Pública. "El Protur no dio el resultado esperado. Estamos gastando en recursos humanos unos 700.000 pesos mensuales. Debido a que no dio resultados, mañana -por hoy- viene gente de Neuquén para aplicar un sistema nuevo, que entre otras cosas va a permitir la entrega de turnos programados", dijo Benelvaz y explicó que el nuevo sistema servirá para que el médico generalista o de atención primaria directamente derive y dé el turno a algún especialista a los pacientes.



También el turno se podrá sacar a través de una app, en la que el Ministerio está trabajando junto a la UNSJ y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. "Para que esto esté implementado en toda la provincia se llevará mucho tiempo. Buscamos que los pacientes no saquen de manera directa los turnos para los especialistas, sino que los médicos de atención primaria revisen si hace falta la derivación", agregó y comentó que la idea es que este nuevo sistema reemplace de manera paulatina el Protur. En este sentido, Benelvaz dijo que las personas que hoy trabajan como programadores de turnos pasarán a cumplir otras funciones en los centros de salud u hospitales. Es decir, no quedarán desempleados.





Protagonistas

MATÍAS IBÁÑEZ Santa Lucía

"Le pedimos prestado el auto a mi papá para poder venir en la madrugada. Cuando llegamos nos dejaron esperar adentro de la sala de espera del hospital por el frío, es lo que más miedo teníamos por el bebé. Es que recién el domingo que viene cumple el mes. El bebé debe ser visto por un médico para que le hagan un fondo de ojos".

CARLOS MERCADO Rawson

"Vine el viernes y no conseguí turno. Ahora llegué más temprano, como a las 4, gracias a que me trajo un cuñado que entra a trabajar a esa hora, pero me pasó lo mismo. Hay un hospital nuevo, pero todo sigue siendo un desastre. Vine a ver a un especialista para que me revise la nariz. No es la primera vez que me pasa una situación como esta".

MABEL MORAL 25 de Mayo

"Yo tenía un turno programado por el Protur, desde la salita de salud de 25 de Mayo. Vine la semana pasada y me dijeron que la doctora no iba a atender y que volviera hoy. Ahora, resulta que la doctora está de licencia. Me pidieron el teléfono por cualquier novedad y no avisan nada. Yo salí de mi casa a las 5 y ahora me dicen que vuelva el 24 de julio".