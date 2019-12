En las últimas semanas, el Banco San Juan recibió varias consultas y avisos de clientes que les informaban que intentaron estafarlos a través de llamadas telefónicas. Según explicaron, les decían que habían ganado un premio en efectivo y, para recibirlo, tenían que acercase y hacer una serie de acciones desde el cajero automático. Debido a esto, las autoridades del banco decidieron dar a conocer una serie de medidas a tener en cuenta para no caer.

“Hemos recibido varias denuncias de clientes que nos informan que los están llamando para decirles que ganaron un premio en efectivo y que, para recibirlo, deben ir a un cajero y hacer una transferencia a una cuenta determinada”, comentó Mercedes Morach, gerente de Banca Consumo del Banco San Juan, sin dar a conocer qué cantidad de casos específicos han registrado.

Y agregó que “en todos los casos, la Red Link está haciendo las investigaciones pertinentes. Pero siempre es difícil detectar a los responsables de este tipo de estafas. Por eso, lo mejor en estos casos es la prevención”.

A la vez, subrayó: “Lo primero que deben saber nuestros clientes es que, ni el banco ni ninguna administradora de tarjetas de crédito ofrece premios o descuentos llamando y pidiendo que alguien informe claves o haga operaciones desde el cajero”.

Por otra parte, indicó que “siempre es importante, al recibir estos llamados que apelan a la emoción y la inmediatez, tomarse un minuto para analizar la situación y consultar”.

A continuación, las recomendaciones para evitar estafas a través de correos electrónicos que aparentan ser legítimos (phishing), mensajes de texto falsos (smishing) y llamados telefónicos, dadas a conocer por el Banco Central y difundidas por el Banco San Juan:

- No compartas ni divulgues tus claves.

- Usá contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números. Tienen que ser fáciles de recordar para vos y difíciles de adivinar por otros.

- No uses la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas, etc.

- Leé con cuidado los emails que recibís. Verificá que los sitios remitentes sean legítimos.

- Cuando por teléfono te ofrezcan premios, préstamos o beneficios importantes, no des datos de tus cuentas o tarjetas, ni hagas operaciones. Si tenés dudas, consultá a alguien de tu confianza.

- Tu banco no te llamará para pedirte contraseñas ni datos de tu cuenta.

- No uses equipos públicos o de terceros para acceder a las aplicaciones o sitios de bancos.

- No uses redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que te pidan contraseñas.

- Cuando hagas una compra en comercios, nunca pierdas de vista tu tarjeta. En lo posible, evitá entregarla o consultá en el comercio por el uso de terminales inalámbricas.

- Tomate siempre un minuto antes de actuar. Los ataques apelan a tus emociones y descuidos.

* IMPORTANTE: en caso de recibir un llamado telefónico sugerimos no realizar la operación y efectuar la denuncia correspondiente llamando al 0800 888 5465.