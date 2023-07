A días de finalizar el receso invernal, Mario Más tesorero de Aclisa (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan) confirmó el aumento de cuadros virósicos en la provincia. Así lo informó en el programa "Demasiada Información" de Radio Sarmiento.

"Hay una aumento en la consulta de cuadros catarrales de vías aereas superiores y bajas, con personas que llegan con mucho dolor de garganta, otitis, bronquitis, broncoespasmo", comentó. A la vez se mostró sorprendido por el crecimiento de casos: "Pensábamos que iba haber un aumento pero no tanto, esto era esperable después de la pandemia, antes estábamos con aislamiento y ahora los anticuerpos han bajados considerablemente en todas las franjas etarias", expresó. Consultado sobre si es recomendable volver a exigir el uso de tapabocas, Más expresó: "No se si hace falta volver al uso del barbijo, en el común de la población no haría falta".

¿Cuánto crecieron las consultas en los centros de salud? Más manifestó: "Creció aproximadamente un 50% más", comentó. Si bien reconoció que la mayoría de las consultas fueron pediátricas, negó que hayan clínicas que tengan superpoblación de pacientes internados: "Aumentó mucho sobre todo en internación pediatrica, costaba conseguir camas pero había disponibilidad. No tengo información que hayan clínicas que tengan pacientes en pasillos y que estén a ese extremo de consultas, se que hay una alta demanda pero no a ese extremo".

Sobre los factores que llevaron al crecimiento de casos, Más expresó que los cambios climáticos y los ambientes cerrados tienen mucho que ver: "Influye mucho el factor climático, está haciendo mucho frío de golpe, hubo días con mucha humedad y esa amplitud de la temperatura también influye mucho, los ambientes muy cerrados y calefaccionados favorece para la circulacion de los virus", comentó.