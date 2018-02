Luego de la polémica que se armó porque un grupo de padres de Iglesia denunció públicamente que sus hijos iban a bailar en el Carrusel, pero las autoridades no les permitieron quedarse para participar el sábado (luego de la suspensión del viernes), la coreógrafa del grupo contó detalles de lo sucedido. Según aseguró, los chicos “hicieron destrozos” y no se quedaron porque no tenían la autorización de los papás.

“Yo no estaba a cargo del grupo, sólo les enseñé lo que tenían que hacer. Y todos me dieron un beso antes de irse porque nadie está enojado conmigo”, aseguró Yohana López, coreógrafa del grupo de más de 30 niños de entre 12 y 18 años.

Y agregó que: “Los chicos se fueron porque en las autorizaciones firmadas por los padres decía que debían volver ese día. Y las autoridades buscaron al juez de paz para que las hiciera de nuevo, pero no lo encontraron”.

Por otro lado, aseguró: “Los chicos se comportaron muy mal. Ellos estaban en el estadio Aldo Cantoni hospedados e hicieron destrozos. Se querían escapar, se escondían las mochilas, subían y bajaban”.

Luego afirmó: “No comieron porque a las vianda que se les entregó, que tenían pollo, papas fritas y naranja, las rompieron y las tiraron. Se querían escapar por la ventana para ir a comprar panchos. Fue un desastre”.

Por otro lado, aseguró que en las próximas horas, las autoridades del municipio realizarán una conferencia de prensa en Iglesia para dar detalles sobre lo sucedido.