Una situación de extrema tensión se registró durante la tarde de ayer en el Hospital César Aguilar de Caucete. Sucedió cuando el hijo de un hombre que llegó descompensado agredió con gritos al médico y rompió dos vidrios con golpes de puño, mientras las enfermeras filmaban el hecho. Ahora, el hermano del hombre relató a DIARIO DE CUYO lo sucedido.

“Ayer, yo estaba haciendo un asado en el fondo de mi casa y mi papá estaba viendo televisión. De golpe nos dimos cuenta de que no respiraba y estaba helado. Entonces agarré el auto y me lo llevé al hospital. Eran cerca de las 14. Cuando llegamos, nos dijeron que el médico estaba ocupado. Entonces les pedimos que bajaran a mi papá del auto o nos trajeran una silla de ruedas para ingresarlo. Pero nos dijeron que no lo iban a tocar, que lo dejáramos ahí. Entonces, mi hermano Franco agarró a mi papá en brazos y lo metimos al hospital”, contó William Gutiérrez.

Y agregó: “Cuando entramos alguien dijo que pasáramos al fondo, que el doctor estaba en la cocina. Nos asomamos y estaba sentando, almorzando. Lo miró a mi hermano y le dijo: ‘Esperá, si no se va a morir’. Fue ahí que mi hermano se puso loco y rompió dos vidrios. Recién en ese momento el médico se paró. No lo atendió muy bien a mi papá, pero al menos sobrevivió”.

Unos 20 minutos después llegó al lugar la Policía y los hermanos se fueron. “Desde el hospital nos denunciaron y la Policía nos está buscando. Yo sé que está mal lo que mi hermano hizo, pero quiero aclarar que en ningún momento golpeamos al médico. Yo no tengo problemas de pagar los vidrios del hospital y ahora estamos totalmente arrepentidos de lo que pasó. Pero sabemos que hay gente que ha muerto esperando ahí. Y si mi hermano no rompía los vidrios mi papá estaría muerto”.

Luego del episodio, el hombre de 67 años fue asistido e internado. El médico lo atendió, pero no quiso dar a conocer a los familiares su identidad. Ahora, la familia decidió que el hombre fuera trasladado a una clínica privada de Capital. “No estamos seguros de sí ahí lo van a atender bien. Ahora sabemos que está cuidado”, afirmó William.

Este Diario intentó consultar en reiteradas oportunidades sobre el tema a la directora del Hospital César Aguilar, Sandra González, pero no tuvo respuesta.

Foto: El Canillita Digital